https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853580076.html
Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша
Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша - РИА Новости, 22.02.2023
Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша
Репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах "Северного потока",... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:59
2023-02-22T00:59
2023-02-22T00:59
в мире
россия
сша
норвегия
василий небензя
нато
оон
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg
ООН, 22 фев – РИА Новости. Репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод", - подчеркнул он. По его словам, эти факты по сути позволяют говорить, что случившееся представляет собой применение силы способом, не совместимым с целями ООН. "Глубина информации, которой он (Херш - ред.) владеет, поражает. А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду", - подчеркнул постпред.
https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853575634.html
россия
сша
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, норвегия, василий небензя, нато, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, Норвегия, Василий Небензя, НАТО, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша
Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша по "Северным потокам"
ООН, 22 фев – РИА Новости. Репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Дело в том, что 8 февраля благодаря известному американскому журналисту-расследователю, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хёршу мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии. Опираясь на факты и показания свидетелей, он убедительно доказывает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца 26 сентября активировали норвежцы", - сказал Небензя.
"То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод", - подчеркнул он.
По его словам, эти факты по сути позволяют говорить, что случившееся представляет собой применение силы способом, не совместимым с целями ООН.
"Глубина информации, которой он (Херш - ред.) владеет, поражает. А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду", - подчеркнул постпред.