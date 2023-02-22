https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853580076.html

Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша

Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша - РИА Новости, 22.02.2023

Небензя выразил уверенность в достоверности расследования Херша

Репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах "Северного потока",... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:59

2023-02-22T00:59

2023-02-22T00:59

в мире

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сша

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василий небензя

нато

оон

северный поток

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах "Северного потока", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "То есть теперь мы с высокой долей вероятности знаем не только кто, но и как подорвал наш газопровод", - подчеркнул он. По его словам, эти факты по сути позволяют говорить, что случившееся представляет собой применение силы способом, не совместимым с целями ООН. "Глубина информации, которой он (Херш - ред.) владеет, поражает. А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853575634.html

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в мире, россия, сша, норвегия, василий небензя, нато, оон, северный поток, авария на "северных потоках"