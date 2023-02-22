https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853578840.html
Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсии на "Северном потоке"
Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсии на "Северном потоке" - РИА Новости, 22.02.2023
Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсии на "Северном потоке"
Стоявшие за диверсией на "Северном потоке" страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:47
2023-02-22T00:47
2023-02-22T00:47
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Стоявшие за диверсией на "Северном потоке" страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества", - сказал Небензя. "Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230216/uscherb-1852389223.html
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в мире, россия, василий небензя, оон, северный поток
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Северный поток
Небензя заявил о необходимости компенсаций за диверсии на "Северном потоке"
Небензя: стоявшие за диверсией на "Северном потоке" страны должны компенсировать ущерб
ООН, 22 фев – РИА Новости. Стоявшие за диверсией на "Северном потоке" страны должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества", - сказал Небензя.
"Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса", - подчеркнул он.