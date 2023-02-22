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Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны - РИА Новости, 22.02.2023
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Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны
Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны - РИА Новости, 22.02.2023
Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны
Мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:25
2023-02-22T00:25
россия
василий небензя
оон
северный поток
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В случае с подрывом "Северного потока" не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым преступление было совершено. Это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах", - сказал Небензя. "При таких уликах ни один адвокат не взялся бы защищать наших американских коллег, а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было", - добавил он.
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россия, василий небензя, оон, северный поток
Россия, Василий Небензя, ООН, Северный поток
00:25 22.02.2023
 
Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны

Небензя: мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" очевидны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В случае с подрывом "Северного потока" не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым преступление было совершено. Это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 19:29Специальная военная операция на Украине
Небензя усомнился в возможности посредничества ООН по Украине
"При таких уликах ни один адвокат не взялся бы защищать наших американских коллег, а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было", - добавил он.
 
РоссияВасилий НебензяООНСеверный поток
 
 
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