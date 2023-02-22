https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853577996.html

Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны

Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны - РИА Новости, 22.02.2023

Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны

Мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:25

2023-02-22T00:25

2023-02-22T00:25

россия

василий небензя

оон

северный поток

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В случае с подрывом "Северного потока" не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым преступление было совершено. Это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах", - сказал Небензя. "При таких уликах ни один адвокат не взялся бы защищать наших американских коллег, а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было", - добавил он.

https://ria.ru/20230217/oon-1852772207.html

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россия, василий небензя, оон, северный поток