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Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2023
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Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя
Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2023
Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя
Расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:14
2023-02-22T00:14
дания
германия
швеция
василий небензя
оон
северный поток
в мире
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. "Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", - сказал Небензя.
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дания, германия, швеция, василий небензя, оон, северный поток, в мире
Дания, Германия, Швеция, Василий Небензя, ООН, Северный поток, В мире
00:14 22.02.2023
 
Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя

Небензя: расследованием по "Северному потоку" Дания, ФРГ и Швеция заметают следы

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", - сказал Небензя.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 21:10
Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам"
 
ДанияГерманияШвецияВасилий НебензяООНСеверный потокВ мире
 
 
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