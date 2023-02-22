https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853577071.html

Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя

Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2023

Расследованием по "Северному потоку" пытаются замести следы, заявил Небензя

Расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:14

2023-02-22T00:14

2023-02-22T00:14

дания

германия

швеция

василий небензя

оон

северный поток

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. "Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230221/zasedanie-1853557223.html

дания

германия

швеция

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дания, германия, швеция, василий небензя, оон, северный поток, в мире