https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853575634.html

Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя

Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2023

Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя

Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает впечатление, что Запад не РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:04

2023-02-22T00:04

2023-02-22T05:21

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает впечатление, что Запад не заинтересован в объективном процессе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США. "Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", - подчеркнул дипломат.Он добавил, что мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230221/ssha-1853447910.html

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