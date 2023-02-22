https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853575634.html
Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя
Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2023
Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя
Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает впечатление, что Запад не РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:04
2023-02-22T00:04
2023-02-22T05:21
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василий небензя
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает впечатление, что Запад не заинтересован в объективном процессе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США. "Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", - подчеркнул дипломат.Он добавил, что мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений.Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
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в мире, россия, европа, германия, василий небензя, владимир путин, алексей миллер, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Европа, Германия, Василий Небензя, Владимир Путин, Алексей Миллер, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2
00:04 22.02.2023 (обновлено: 05:21 22.02.2023)
Западу не интересно расследование по "Северному потоку", заявил Небензя
Небензя: Запад не заинтересован в честном расследовании по "Северному потоку"
ООН, 22 фев – РИА Новости. Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает впечатление, что Запад не заинтересован в объективном процессе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В эти дни наши эксперты обсуждают предложенный нами текст, правда, после первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы…, что, разумеется, только усиливает наши подозрения", - сказал Небензя.
По его словам, расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США. "Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что мотив, исполнитель и способ совершения диверсии на "Северном потоке" не вызывают сомнений.
Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке 1" и "Северном поток
е 2". Германия
, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин
31 октября сообщал, что "Газпром
" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.