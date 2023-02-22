Рейтинг@Mail.ru
Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/nalogi-1853877360.html
Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам
Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам - РИА Новости, 22.02.2023
Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам
Изменения в законодательстве, которые позволят освободить лицо от уголовной ответственности при нарушении им налоговых требований, окажут положительный эффект,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:05
2023-02-22T20:05
экономика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Изменения в законодательстве, которые позволят освободить лицо от уголовной ответственности при нарушении им налоговых требований, окажут положительный эффект, помогут создать комфортные условия для российского бизнеса, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в среду правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Согласно законопроекту, изменения вносятся в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России. Как считает юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов, поправки окажут положительный эффект. "Можно сказать, что это, своего рода, примирение с потерпевшим - в данном случае (конечно, со всей условностью) - это бюджет, государство", - пояснил он. "Возместив ущерб, налогоплательщик может избежать уголовной ответственности, однако лишь по нереабилитирующему основанию, то есть руководитель организации будет считаться "привлекавшимся", но не судимым и не понесшим каких-либо уголовных лишений и ограничений", - отметил Радов. Несмотря на это, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов согласен с мнением Радова о позитивном эффекте от предлагаемых мер. "Представляется, что меры, предлагаемые законопроектом, направлены на либерализацию уголовного законодательства по налоговым преступлениям, и в совокупности с прошлогодними поправками, изменяющими порядок возбуждения уголовных дел по налоговым составам, создают комфортные условия для развития бизнеса в России", - сказал он. Как поясняет Орлов, изменения, предполагающие сокращение сроков в статьях 199-199.2 УК РФ с 6 лет до 5 лет, означают, что эта категория преступлений переходит из тяжких в категорию преступлений средней тяжести. "Это колоссальные изменения, поскольку давность привлечения к ответственности по этим категориям преступлений после этих поправок сокращается с 10 до 6 лет", - поясняет он. "Аналогичные поправки в статью 199.4 сокращают максимальный срок с 4 до 3 лет, а значит переводят это преступление из категории средней тяжести в категорию преступлений небольшой тяжести, влекущее за собой сокращение сроков давности с 6 до 2 лет. Представляется, что эти поправки существенно снижают риски быть привлеченным к уголовной ответственности по прошествии существенного срока времени, когда доказательная база виновности или невиновности обвиняемого может быть существенно утрачена", - считает Орлов. Тем не менее, по его мнению, поправки, касающиеся изменения в УПК РФ, существенно не меняют действующую систему привлечения к ответственности. "Статьи 76.1, примечания к статьям 199, 199.1, 199.4. уже сегодня позволяют освободить от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших эти преступления и погасивших ущерб бюджетной системы. Эти поправки донастраивают взаимодействие участников уголовного процесса", - добавил Орлов.
https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html
https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html
https://ria.ru/20230215/platezh-1852259812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2033c112a98632f5696f3067a1d02414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
20:05 22.02.2023
 
Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам

Эксперты заявили, что отказ от уголовных дел при оплате налоговой недоимки поможет бизнесу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Федеральная налоговая служба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Изменения в законодательстве, которые позволят освободить лицо от уголовной ответственности при нарушении им налоговых требований, окажут положительный эффект, помогут создать комфортные условия для российского бизнеса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в среду правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Согласно законопроекту, изменения вносятся в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:21
Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ
Как считает юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов, поправки окажут положительный эффект. "Можно сказать, что это, своего рода, примирение с потерпевшим - в данном случае (конечно, со всей условностью) - это бюджет, государство", - пояснил он.
"Возместив ущерб, налогоплательщик может избежать уголовной ответственности, однако лишь по нереабилитирующему основанию, то есть руководитель организации будет считаться "привлекавшимся", но не судимым и не понесшим каких-либо уголовных лишений и ограничений", - отметил Радов.
Несмотря на это, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов согласен с мнением Радова о позитивном эффекте от предлагаемых мер. "Представляется, что меры, предлагаемые законопроектом, направлены на либерализацию уголовного законодательства по налоговым преступлениям, и в совокупности с прошлогодними поправками, изменяющими порядок возбуждения уголовных дел по налоговым составам, создают комфортные условия для развития бизнеса в России", - сказал он.
Как поясняет Орлов, изменения, предполагающие сокращение сроков в статьях 199-199.2 УК РФ с 6 лет до 5 лет, означают, что эта категория преступлений переходит из тяжких в категорию преступлений средней тяжести. "Это колоссальные изменения, поскольку давность привлечения к ответственности по этим категориям преступлений после этих поправок сокращается с 10 до 6 лет", - поясняет он.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 14:46
Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов
"Аналогичные поправки в статью 199.4 сокращают максимальный срок с 4 до 3 лет, а значит переводят это преступление из категории средней тяжести в категорию преступлений небольшой тяжести, влекущее за собой сокращение сроков давности с 6 до 2 лет. Представляется, что эти поправки существенно снижают риски быть привлеченным к уголовной ответственности по прошествии существенного срока времени, когда доказательная база виновности или невиновности обвиняемого может быть существенно утрачена", - считает Орлов.
Тем не менее, по его мнению, поправки, касающиеся изменения в УПК РФ, существенно не меняют действующую систему привлечения к ответственности. "Статьи 76.1, примечания к статьям 199, 199.1, 199.4. уже сегодня позволяют освободить от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших эти преступления и погасивших ущерб бюджетной системы. Эти поправки донастраивают взаимодействие участников уголовного процесса", - добавил Орлов.
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 19:03
Минфин обсудит с бизнесом разовый платеж из сверхдоходов в бюджет
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала