https://ria.ru/20230222/nalogi-1853877360.html

Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам

Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам - РИА Новости, 22.02.2023

Эксперты прокомментировали смягчение уголовного законодательства по налогам

Изменения в законодательстве, которые позволят освободить лицо от уголовной ответственности при нарушении им налоговых требований, окажут положительный эффект,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:05

2023-02-22T20:05

2023-02-22T20:05

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Изменения в законодательстве, которые позволят освободить лицо от уголовной ответственности при нарушении им налоговых требований, окажут положительный эффект, помогут создать комфортные условия для российского бизнеса, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в среду правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Согласно законопроекту, изменения вносятся в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России. Как считает юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов, поправки окажут положительный эффект. "Можно сказать, что это, своего рода, примирение с потерпевшим - в данном случае (конечно, со всей условностью) - это бюджет, государство", - пояснил он. "Возместив ущерб, налогоплательщик может избежать уголовной ответственности, однако лишь по нереабилитирующему основанию, то есть руководитель организации будет считаться "привлекавшимся", но не судимым и не понесшим каких-либо уголовных лишений и ограничений", - отметил Радов. Несмотря на это, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов согласен с мнением Радова о позитивном эффекте от предлагаемых мер. "Представляется, что меры, предлагаемые законопроектом, направлены на либерализацию уголовного законодательства по налоговым преступлениям, и в совокупности с прошлогодними поправками, изменяющими порядок возбуждения уголовных дел по налоговым составам, создают комфортные условия для развития бизнеса в России", - сказал он. Как поясняет Орлов, изменения, предполагающие сокращение сроков в статьях 199-199.2 УК РФ с 6 лет до 5 лет, означают, что эта категория преступлений переходит из тяжких в категорию преступлений средней тяжести. "Это колоссальные изменения, поскольку давность привлечения к ответственности по этим категориям преступлений после этих поправок сокращается с 10 до 6 лет", - поясняет он. "Аналогичные поправки в статью 199.4 сокращают максимальный срок с 4 до 3 лет, а значит переводят это преступление из категории средней тяжести в категорию преступлений небольшой тяжести, влекущее за собой сокращение сроков давности с 6 до 2 лет. Представляется, что эти поправки существенно снижают риски быть привлеченным к уголовной ответственности по прошествии существенного срока времени, когда доказательная база виновности или невиновности обвиняемого может быть существенно утрачена", - считает Орлов. Тем не менее, по его мнению, поправки, касающиеся изменения в УПК РФ, существенно не меняют действующую систему привлечения к ответственности. "Статьи 76.1, примечания к статьям 199, 199.1, 199.4. уже сегодня позволяют освободить от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших эти преступления и погасивших ущерб бюджетной системы. Эти поправки донастраивают взаимодействие участников уголовного процесса", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html

https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html

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экономика, россия, госдума рф