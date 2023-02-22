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В Тюменской области наградили участников спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Тюменской области наградили участников спецоперации
В Тюменской области наградили участников спецоперации - РИА Новости, 22.02.2023
В Тюменской области наградили участников спецоперации
Награды за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции тюменским военнослужащим вручил в среду губернатор Тюменской области... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:19
2023-02-22T23:19
специальная военная операция на украине
тюменская область
россия
тюмень
александр моор
общество
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ТЮМЕНЬ, 22 фев – РИА Новости. Награды за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции тюменским военнослужащим вручил в среду губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона. Церемония награждения состоялась во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества. "Военнослужащие Тюменской области приняли награды из рук губернатора Тюменской области Александра Моора. Это земляки, отмеченные Орденом Мужества, медалью Жукова, медалью "Участника специальной военной операции" (четыре человека)", – отмечается в сообщении. Еще пять офицеров получили знаки отличия инженерных войск вооруженных сил РФ "За заслуги", награды им вручил начальник Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко. "Российский император Александр III Миротворец говорил, что у нашей страны есть только два союзника – ее армия и флот. Мы свято чтим традиции российского воинства и готовы с честью выполнить задачи, которые ставит перед нами Родина", – подчеркнул Евмененко. Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Моор назвал военнослужащих героями нашего времени, и добавил, что "мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой и героизмом всех бойцов: солдат, офицеров, добровольцев, мобилизованных граждан, среди которых и наши земляки". Также он сообщил о недавних встречах с земляками, служащими в зоне спецоперации, и заверил, что "обстановка на месте дислокации - хорошая, рабочая, настрой у всех боевой, ребята достойно выполняют свои задачи, чувствуют поддержку и тюменцев, и всех россиян".
https://ria.ru/20230222/geroy-1853608215.html
https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html
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тюменская область, россия, тюмень, александр моор, общество
Специальная военная операция на Украине, Тюменская область, Россия, Тюмень, Александр Моор, Общество
23:19 22.02.2023
 
В Тюменской области наградили участников спецоперации

Тюменский губернатор наградил участников спецоперации за успешное выполнение боевых задач

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМедаль
Медаль - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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ТЮМЕНЬ, 22 фев – РИА Новости. Награды за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции тюменским военнослужащим вручил в среду губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства региона.
Церемония награждения состоялась во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества.
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"Военнослужащие Тюменской области приняли награды из рук губернатора Тюменской области Александра Моора. Это земляки, отмеченные Орденом Мужества, медалью Жукова, медалью "Участника специальной военной операции" (четыре человека)", – отмечается в сообщении.
Еще пять офицеров получили знаки отличия инженерных войск вооруженных сил РФ "За заслуги", награды им вручил начальник Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко. "Российский император Александр III Миротворец говорил, что у нашей страны есть только два союзника – ее армия и флот. Мы свято чтим традиции российского воинства и готовы с честью выполнить задачи, которые ставит перед нами Родина", – подчеркнул Евмененко.
Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Моор назвал военнослужащих героями нашего времени, и добавил, что "мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой и героизмом всех бойцов: солдат, офицеров, добровольцев, мобилизованных граждан, среди которых и наши земляки". Также он сообщил о недавних встречах с земляками, служащими в зоне спецоперации, и заверил, что "обстановка на месте дислокации - хорошая, рабочая, настрой у всех боевой, ребята достойно выполняют свои задачи, чувствуют поддержку и тюменцев, и всех россиян".
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Специальная военная операция на УкраинеТюменская областьРоссияТюменьАлександр МоорОбщество
 
 
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