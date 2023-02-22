https://ria.ru/20230222/naemniki-1853694739.html
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:05
2023-02-22T13:05
2023-02-22T20:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", - говорится в сводке ведомства. В районе населенного пункта Доброволье ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады украинских войск. Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853692777.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Конашенков: нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников в Мемрике в ДНР
Конашенков: нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников в Мемрике в ДНР
2023-02-22T13:05
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PT3M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
13:05 22.02.2023 (обновлено: 20:07 22.02.2023)
Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников в ДНР