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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил клип на титульную песню - РИА Новости, 22.02.2023
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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил клип на титульную песню
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил клип на титульную песню - РИА Новости, 22.02.2023
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил клип на титульную песню
Самый посещаемый спектакль Москвы – "Секрет"-мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" – выпустил видеоклип на титульную песню спектакля. Официальное видео дуэтной... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:04
2023-02-22T11:04
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МОСКВА, 22 фев - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Самый посещаемый спектакль Москвы – "Секрет"-мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" – выпустил видеоклип на титульную песню спектакля. Официальное видео дуэтной версии одноименного суперхита группы "Секрет" стало настоящим подарком ко Дню влюбленных – и это неслучайно: создатели постановки задумали эту сцену как самую романтическую, и, судя по реакции зрителей, они блестяще воплотили эту идею.В видеоклипе заглавный дуэт мюзикла исполняют Антон Лобан и Юлия Довганишина, которые сумели наполнить его неповторимой трогательностью и лиризмом. Сценическая версия знаменитой песни легендарного "Секрета" отличается от оригинала не только парным исполнением, но и оригинальной аранжировкой, которую создал музыкальный руководитель спектакля Евгений Загот: он разложил "Ничего не бойся, я с тобой" для оркестра из 13 музыкантов."Мы всей командой считаем, что этот видеоклип – отличное дополнение к подаркам любимым не только в День святого Валентина, но и буквально по любому поводу. Сегодня как никогда важно поддерживать близких, и эти слова – "Ничего не бойся, я с тобой" хотел бы услышать от любимого человека каждый", – говорит продюсер постановки, глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.Видеоряд ролика, который снят прямо на сцене – в тех же декорациях, что и в постановке – полностью соответствует романтическому настроению песни. Питер во всём своем великолепии, необъятное звёздное небо и влюблённые, которые в самый эмоциональный момент песни взмывают над землёй… на троллейбусе, который везёт их по ночному городу. Этот невероятно красивый и во всех смыслах возвышенный фрагмент спектакля покорил сердца тысяч зрителей, но и для тех, кому уже удалось посмотреть мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" живьем, клип также станет прекрасным подарком – благодаря многочисленным крупным планам и ракурсам, которые не увидеть из театрального зала."Кто-то решит, что мы этим клипом выдаём один из главных эффектов постановки, Но, уверяю вас, зрелищных, необычных и интересных приёмов в нашем спектакле хоть отбавляй. Кроме того, увидеть парящий над облаками троллейбус вживую – совсем не то, что на экране", – говорит Дмитрий Богачёв.Оригинальный джукбокс-мюзикл на песни группы "Секрет" можно увидеть в Театре МДМ: станьте свидетелями увлекательной и полной романтики и юмора истории из 80-х. Сюжет о трех друзьях разворачивается на фоне разводных мостов, проходных дворов, белых ночей и покатых крыш – всего того, что мы так любим в Петербурге.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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7 495 645-6601
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пресс-релизы, фото
Пресс-релизы
11:04 22.02.2023

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" выпустил клип на титульную песню

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". Самый посещаемый спектакль Москвы – "Секрет"-мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" – выпустил видеоклип на титульную песню спектакля. Официальное видео дуэтной версии одноименного суперхита группы "Секрет" стало настоящим подарком ко Дню влюбленных – и это неслучайно: создатели постановки задумали эту сцену как самую романтическую, и, судя по реакции зрителей, они блестяще воплотили эту идею.
В видеоклипе заглавный дуэт мюзикла исполняют Антон Лобан и Юлия Довганишина, которые сумели наполнить его неповторимой трогательностью и лиризмом. Сценическая версия знаменитой песни легендарного "Секрета" отличается от оригинала не только парным исполнением, но и оригинальной аранжировкой, которую создал музыкальный руководитель спектакля Евгений Загот: он разложил "Ничего не бойся, я с тобой" для оркестра из 13 музыкантов.
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
1 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
2 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
3 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
4 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
5 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
6 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
7 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
8 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
9 из 9
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"
"Мы всей командой считаем, что этот видеоклип – отличное дополнение к подаркам любимым не только в День святого Валентина, но и буквально по любому поводу. Сегодня как никогда важно поддерживать близких, и эти слова – "Ничего не бойся, я с тобой" хотел бы услышать от любимого человека каждый", – говорит продюсер постановки, глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев.
Видеоряд ролика, который снят прямо на сцене – в тех же декорациях, что и в постановке – полностью соответствует романтическому настроению песни. Питер во всём своем великолепии, необъятное звёздное небо и влюблённые, которые в самый эмоциональный момент песни взмывают над землёй… на троллейбусе, который везёт их по ночному городу. Этот невероятно красивый и во всех смыслах возвышенный фрагмент спектакля покорил сердца тысяч зрителей, но и для тех, кому уже удалось посмотреть мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" живьем, клип также станет прекрасным подарком – благодаря многочисленным крупным планам и ракурсам, которые не увидеть из театрального зала.
"Кто-то решит, что мы этим клипом выдаём один из главных эффектов постановки, Но, уверяю вас, зрелищных, необычных и интересных приёмов в нашем спектакле хоть отбавляй. Кроме того, увидеть парящий над облаками троллейбус вживую – совсем не то, что на экране", – говорит Дмитрий Богачёв.
Оригинальный джукбокс-мюзикл на песни группы "Секрет" можно увидеть в Театре МДМ: станьте свидетелями увлекательной и полной романтики и юмора истории из 80-х. Сюжет о трех друзьях разворачивается на фоне разводных мостов, проходных дворов, белых ночей и покатых крыш – всего того, что мы так любим в Петербурге.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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