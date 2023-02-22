https://ria.ru/20230222/muzykanty-1853888787.html
Музыканты исполнили песню на украинском языке на концерте в "Лужниках"
Музыканты исполнили песню на украинском языке на концерте в "Лужниках" - РИА Новости, 22.02.2023
Музыканты исполнили песню на украинском языке на концерте в "Лужниках"
Дуэт музыкантов Аким Апачев и Дарья Фрей исполнили на концерте в "Лужниках" в Москве, посвященном празднованию Дня защитника Отечества, песню "Пливе кача"... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:39
2023-02-22T21:39
2023-02-22T21:59
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Дуэт музыкантов Аким Апачев и Дарья Фрей исполнили на концерте в "Лужниках" в Москве, посвященном празднованию Дня защитника Отечества, песню "Пливе кача" ("Плывет утка") на украинском языке, сообщает корреспондент РИА Новости. Песня на украинском языке является обращением лирического героя к неприятелям – украинским солдатам. Параллельно живому исполнению со сцены на экранах стадиона транслировались кадры из клипа песни, снятого в Мариуполе. На экранах появлялись строчки на русском языке, к примеру: "В Азовстали демонов хоронят". Ранее Апачев стал лауреатом международной общественной награды "Медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру и традиционным ценностям", посвященной погибшей журналистке. Философ Александр Дугин (отец Дарьи Дугиной) отмечал, что в песне Акима "Пливе кача" автор говорит, что вместе с городами он "возвращает" мову. "Это важно, и мова – это не чужой язык, это язык части нашего народа", - сообщал Дугин. Концерте в "Лужниках" прошел в среду. Его посетил президент РФ Владимир Путин, глава государства выступил с речью и поздравил россиян с наступающим 23 февраля. Также на концерте выступили группа "Любэ", исполнитель "Шаман", Олег Газманов, группа "Город 312" и другие музыканты.
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мариуполь, азовсталь, александр дугин, любэ, владимир путин, россия, общество
Мариуполь, Азовсталь, Александр Дугин, Любэ, Владимир Путин, Россия, Общество
21:39 22.02.2023 (обновлено: 21:59 22.02.2023)
Музыканты исполнили песню на украинском языке на концерте в "Лужниках"
Дуэт музыкантов исполнил песню на украинском языке на концерте в "Лужниках"