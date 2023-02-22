https://ria.ru/20230222/moskva-1853665337.html
Работа по выявлению торговцев первоцветами стартовала в Москве
Работа по выявлению торговцев первоцветами стартовала в Москве - РИА Новости, 22.02.2023
Работа по выявлению торговцев первоцветами стартовала в Москве
Работа по выявлению торговцев первоцветами стартовала в Москве, она продлится до конца мая, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:07
2023-02-22T12:07
2023-02-22T12:07
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работа по выявлению торговцев первоцветами стартовала в Москве, она продлится до конца мая, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице появились первые продавцы краснокнижных растений. Они выбирают места с большим потоком пешеходов – у станций метро и железнодорожных вокзалов, в переходах, на рынках и бульварах. Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с полицией приступили к работе по выявлению торговцев первоцветами", - говорится в сообщении. Отмечается, что выездные проверки продолжатся до конца мая. "Первыми на "уличных прилавках" появляются нежные букеты подснежников, их привозят из южных регионов нашей страны. Следом – хохлатка плотная, печеночница благородная и другие цветы, некоторые из которых занесены не только в Красную книгу Москвы, но и в Красную книгу России", - говорится в сообщении. Уточняется, что продаваемые на улицах цветы зачастую выращиваются не в теплицах. "Их собирают на природных территориях, что нарушает множество важных процессов: первоцветы срывают до того, как они успевают произвести семена, сокращается кормовая база ранних бабочек, пчел и шмелей, которые питаются нектаром первоцветов, сокращение количества насекомых повлияет на другие растения, которые распускаются позже: их некому опылять, без опыления не могут сформироваться ни семена, ни плоды. Так, негативные последствия затрагивают сразу несколько элементов экосистемы. Просим горожан не поощрять уничтожение редких видов цветов покупкой у нелегальных торговцев букетов", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230222/ukrashenie-1853663032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работа по выявлению торговцев первоцветами стартовала в Москве, она продлится до конца мая, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице появились первые продавцы краснокнижных растений. Они выбирают места с большим потоком пешеходов – у станций метро и железнодорожных вокзалов, в переходах, на рынках и бульварах. Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
совместно с полицией приступили к работе по выявлению торговцев первоцветами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выездные проверки продолжатся до конца мая.
"Первыми на "уличных прилавках" появляются нежные букеты подснежников, их привозят из южных регионов нашей страны. Следом – хохлатка плотная, печеночница благородная и другие цветы, некоторые из которых занесены не только в Красную книгу Москвы, но и в Красную книгу России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продаваемые на улицах цветы зачастую выращиваются не в теплицах.
"Их собирают на природных территориях, что нарушает множество важных процессов: первоцветы срывают до того, как они успевают произвести семена, сокращается кормовая база ранних бабочек, пчел и шмелей, которые питаются нектаром первоцветов, сокращение количества насекомых повлияет на другие растения, которые распускаются позже: их некому опылять, без опыления не могут сформироваться ни семена, ни плоды. Так, негативные последствия затрагивают сразу несколько элементов экосистемы. Просим горожан не поощрять уничтожение редких видов цветов покупкой у нелегальных торговцев букетов", - дополняется в сообщении.