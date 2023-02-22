https://ria.ru/20230222/moskva-1853633657.html

Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра

Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра - РИА Новости, 22.02.2023

Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра

В Москве до конца 2023 года построят три флагманских медцентра, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:36

2023-02-22T10:36

2023-02-22T10:37

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Москве до конца 2023 года построят три флагманских медцентра, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Медицинское строительство в столице переживает настоящий бум – за последние 11 лет в Москве построено почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В настоящее время строится еще несколько десятков объектов здравоохранения, в том числе три суперсовременных флагманских центра на базе больниц", - приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Медцентры появятся на базе больниц имени Боткина, N15 имени Филатова, а также имени Буянова. "Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего – почти 70%. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году", - рассказал Бочкарев.В Москве на протяжении нескольких лет действует масштабная программа развития системы здравоохранения. В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" за последние 11 лет было построено более 120 различных медицинских объектов.

https://ria.ru/20230220/moskva-1853085274.html

москва

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Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев