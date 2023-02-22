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Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра - РИА Новости, 22.02.2023
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Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра
Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра - РИА Новости, 22.02.2023
Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра
В Москве до конца 2023 года построят три флагманских медцентра, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:36
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москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Москве до конца 2023 года построят три флагманских медцентра, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Медицинское строительство в столице переживает настоящий бум – за последние 11 лет в Москве построено почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В настоящее время строится еще несколько десятков объектов здравоохранения, в том числе три суперсовременных флагманских центра на базе больниц", - приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Медцентры появятся на базе больниц имени Боткина, N15 имени Филатова, а также имени Буянова. "Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего – почти 70%. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году", - рассказал Бочкарев.В Москве на протяжении нескольких лет действует масштабная программа развития системы здравоохранения. В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" за последние 11 лет было построено более 120 различных медицинских объектов.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
10:36 22.02.2023 (обновлено: 10:37 22.02.2023)
 

Бочкарев: в Москве построят три флагманских медцентра

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Москве до конца 2023 года построят три флагманских медцентра, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Медицинское строительство в столице переживает настоящий бум – за последние 11 лет в Москве построено почти 130 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов. В настоящее время строится еще несколько десятков объектов здравоохранения, в том числе три суперсовременных флагманских центра на базе больниц", - приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.
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Медцентры появятся на базе больниц имени Боткина, N15 имени Филатова, а также имени Буянова. "Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80%, а третьего – почти 70%. Таким образом, все три центра будут возведены уже в этом году", - рассказал Бочкарев.
В Москве на протяжении нескольких лет действует масштабная программа развития системы здравоохранения. В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" за последние 11 лет было построено более 120 различных медицинских объектов.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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