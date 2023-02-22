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Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию в Выхино-Жулебино
Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию в Выхино-Жулебино - РИА Новости, 22.02.2023
Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию в Выхино-Жулебино
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Выхино-Жулебино, сообщил заммэра по вопросам экономической РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:12
2023-02-22T09:12
2023-02-22T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Выхино-Жулебино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что территория площадью свыше 7,3 гектара состоит из трех участков, расположенных на Ферганской улице, а также на пересечении Сормовского проезда и Сормовской улицы.Отмечается, что в настоящее время указанные участки используются неэффективно: там расположены склады, мастерская, автоцентр и стоянка спецтехники.По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, основную часть реорганизуемой территории займут жилые дома общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров, из которых примерно четверть – по программе реновации. Также планируется построить административное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Выхино-Жулебино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что территория площадью свыше 7,3 гектара состоит из трех участков, расположенных на Ферганской улице, а также на пересечении Сормовского проезда и Сормовской улицы.
"На этих участках планируется построить жилье, в том числе по программе реновации, а также общественные объекты. В редевелопмент территории вложат более 15 миллиардов рублей. Ожидаемый объем поступлений в бюджет города после реализации проекта составляет почти 250 миллионов рублей в год", – сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что в настоящее время указанные участки используются неэффективно: там расположены склады, мастерская, автоцентр и стоянка спецтехники.
По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана
, основную часть реорганизуемой территории займут жилые дома общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров, из которых примерно четверть – по программе реновации. Также планируется построить административное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров.