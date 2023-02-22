https://ria.ru/20230222/moskva-1853606487.html

Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию в Выхино-Жулебино

Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию в Выхино-Жулебино - РИА Новости, 22.02.2023

Ефимов: Москва реорганизует неэффективную территорию в Выхино-Жулебино

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Выхино-Жулебино, сообщил заммэра по вопросам экономической РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:12

2023-02-22T09:12

2023-02-22T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Выхино-Жулебино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что территория площадью свыше 7,3 гектара состоит из трех участков, расположенных на Ферганской улице, а также на пересечении Сормовского проезда и Сормовской улицы.Отмечается, что в настоящее время указанные участки используются неэффективно: там расположены склады, мастерская, автоцентр и стоянка спецтехники.По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, основную часть реорганизуемой территории займут жилые дома общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров, из которых примерно четверть – по программе реновации. Также планируется построить административное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)