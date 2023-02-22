https://ria.ru/20230222/mishustin-1853851499.html
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:22
2023-02-22T18:22
2023-02-22T18:22
жкх
общество
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо ликвидировать после окончания программы ликвидации свалок, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства. "Подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок, совместно с главами регионов поручено вице-премьеру Виктории Абрамченко", - сообщили в кабмине.
https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html
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жкх, общество, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, владимир путин
ЖКХ, Общество, Россия, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда для ликвидации