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Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда - РИА Новости, 22.02.2023
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Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:22
2023-02-22T18:22
жкх
общество
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо ликвидировать после окончания программы ликвидации свалок, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства. "Подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок, совместно с главами регионов поручено вице-премьеру Виктории Абрамченко", - сообщили в кабмине.
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жкх, общество, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, владимир путин
ЖКХ, Общество, Россия, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин, Владимир Путин
18:22 22.02.2023
 
Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда

Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда для ликвидации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо ликвидировать после окончания программы ликвидации свалок, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства.
"Подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок, совместно с главами регионов поручено вице-премьеру Виктории Абрамченко", - сообщили в кабмине.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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ЖКХОбществоРоссияВиктория АбрамченкоМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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