https://ria.ru/20230222/mishustin-1853851499.html

Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда

Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда - РИА Новости, 22.02.2023

Мишустин поручил Абрамченко подготовить список объектов накопленного вреда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:22

2023-02-22T18:22

2023-02-22T18:22

жкх

общество

россия

виктория абрамченко

михаил мишустин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые необходимо ликвидировать после окончания программы ликвидации свалок, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. К этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации предложений, перечисленных главой государства. "Подготовить перечень объектов накопленного экологического вреда, которые будут ликвидированы после завершения действующей программы ликвидации свалок, совместно с главами регионов поручено вице-премьеру Виктории Абрамченко", - сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853848428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, общество, россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, владимир путин