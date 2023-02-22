https://ria.ru/20230222/mirotvortsy-1853840539.html
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии - РИА Новости, 22.02.2023
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:56
2023-02-22T17:56
2023-02-22T17:56
россия
госдума рф
общество
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миротворцы
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно пояснительной записке к проекту, принятие данного проекта позволит расширить возможности по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности.
https://ria.ru/20230222/dobrovoltsy-1853782935.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), миротворцы
Россия, Госдума РФ, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Миротворцы
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии
В ГД внесли проект о комплектовании военного персонала для миротворческой деятельности