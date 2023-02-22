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В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии - РИА Новости, 22.02.2023
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В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии - РИА Новости, 22.02.2023
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:56
2023-02-22T17:56
россия
госдума рф
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
миротворцы
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно пояснительной записке к проекту, принятие данного проекта позволит расширить возможности по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности.
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россия, госдума рф, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), миротворцы
Россия, Госдума РФ, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Миротворцы
17:56 22.02.2023
 
В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии

В ГД внесли проект о комплектовании военного персонала для миротворческой деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - сообщается в тексте законопроекта.
Согласно пояснительной записке к проекту, принятие данного проекта позволит расширить возможности по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности.
Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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РоссияГосдума РФОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Миротворцы
 
 
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