https://ria.ru/20230222/mirotvortsy-1853840539.html

В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии

В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии - РИА Новости, 22.02.2023

В Госдуму внесли проект о военном персонале для миротворческой миссии

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:56

2023-02-22T17:56

2023-02-22T17:56

россия

госдума рф

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

миротворцы

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым устанавливается, что военный персонал для миротворческой деятельности комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Военный персонал, направляемый в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно пояснительной записке к проекту, принятие данного проекта позволит расширить возможности по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности.

https://ria.ru/20230222/dobrovoltsy-1853782935.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), миротворцы