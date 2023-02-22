https://ria.ru/20230222/minoborony-1853688825.html
Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях
Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 22.02.2023
Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:54
2023-02-22T12:54
2023-02-22T12:59
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в ходе наступательных действий подразделений группировки войск "Центр", огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853690446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:54 22.02.2023 (обновлено: 12:59 22.02.2023)
Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях
ВС России уничтожили более 175 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях