https://ria.ru/20230222/minoborony-1853688825.html

Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях

Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 22.02.2023

Российские военные уничтожили более 175 боевиков ВСУ на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:54

2023-02-22T12:54

2023-02-22T12:59

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми более 170 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Масютовка Харьковской области. В результате поражения уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в ходе наступательных действий подразделений группировки войск "Центр", огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230222/spetsoperatsiya-1853690446.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины