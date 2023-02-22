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Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье - РИА Новости, 22.02.2023
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Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье
Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье - РИА Новости, 22.02.2023
Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье
Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в своем выступлении на встрече стран Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом выступила в защиту прав... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T22:09
2023-02-22T22:09
в мире
венгрия
украина
будапешт
каталин новак
нато
совет европы
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в своем выступлении на встрече стран Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом выступила в защиту прав венгерского меньшинства в Закарпатье. "НАТО является гарантией безопасности Венгрии. Мы вместе должны действовать во имя мира. В своем выступлении я также встала на защиту прав закарпатского венгерского меньшинства", - написала Новак по итогам встречи в соцсети Facebook*. Как сообщает агентство MTI, Новак отметила, что "стране, которая стремится стать членом Евросоюза, предстоит многое сделать в этом вопросе". Кроме того, венгерский президент выразила уверенность, что Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230222/raskhody-1853886136.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, каталин новак, нато, совет европы, петер сийярто, джо байден
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Каталин Новак, НАТО, Совет Европы, Петер Сийярто, Джо Байден
22:09 22.02.2023
 
Венгрия выступила в защиту меньшинств в Закарпатье

Президент Венгрии на саммите Бухарестской девятки встала на защиту меньшинств на Украине

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 фев - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в своем выступлении на встрече стран Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом выступила в защиту прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
"НАТО является гарантией безопасности Венгрии. Мы вместе должны действовать во имя мира. В своем выступлении я также встала на защиту прав закарпатского венгерского меньшинства", - написала Новак по итогам встречи в соцсети Facebook*.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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В Конгрессе потребовали от Пентагона отчитаться о расходах по Украине
Как сообщает агентство MTI, Новак отметила, что "стране, которая стремится стать членом Евросоюза, предстоит многое сделать в этом вопросе".
Кроме того, венгерский президент выразила уверенность, что Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:30Специальная военная операция на Украине
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В миреВенгрияУкраинаБудапештКаталин НовакНАТОСовет ЕвропыПетер СийяртоДжо Байден
 
 
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