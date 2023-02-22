https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html

Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов

Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023

Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов

Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:05

2023-02-22T16:05

2023-02-22T16:05

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

запорожская область

михаил мишустин

общество

материнский капитал

правительство рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, жители которых смогут получать его за детей, рожденных после 2007 года.

россия

луганская народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, запорожская область, михаил мишустин, общество, материнский капитал, правительство рф