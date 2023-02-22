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Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов
Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:05
2023-02-22T16:05
2023-02-22T16:05
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
запорожская область
михаил мишустин
общество
материнский капитал
правительство рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, жители которых смогут получать его за детей, рожденных после 2007 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Михаил Мишустин, Общество, Материнский капитал, Правительство РФ
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов
Мишустин назвал важным, чтобы маткапитал могли оформить жители новых российских регионов