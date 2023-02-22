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Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/matkapital-1853773654.html
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов
Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:05
2023-02-22T16:05
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
запорожская область
михаил мишустин
общество
материнский капитал
правительство рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, жители которых смогут получать его за детей, рожденных после 2007 года.
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, запорожская область, михаил мишустин, общество, материнский капитал, правительство рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Михаил Мишустин, Общество, Материнский капитал, Правительство РФ
16:05 22.02.2023
 
Мишустин: важно, чтобы маткапитал могли получить жители новых регионов

Мишустин назвал важным, чтобы маткапитал могли оформить жители новых российских регионов

© РИА Новости / Сергей БатуринЭвакуация беженцев с территории ДНР
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Эвакуация беженцев с территории ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Важно, чтобы маткапитал могли оформить жители новых регионов РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы оформить маткапитал могли и наши граждане из четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал он на заседании правительства.

Президент РФ Владимир Путин во вторник огласил послание Федеральному собранию, в котором подчеркнул необходимость сконцентрироваться на развитии новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, глава государства предложил распространить программу по выплате материнского капитала на новые регионы, жители которых смогут получать его за детей, рожденных после 2007 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМихаил МишустинОбществоМатеринский капиталПравительство РФ
 
 
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