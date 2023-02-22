https://ria.ru/20230222/mariupol-1853779609.html

Пушилин намерен выяснить, есть ли у ВСУ вооружения, угрожающие Мариуполю

Пушилин намерен выяснить, есть ли у ВСУ вооружения, угрожающие Мариуполю - РИА Новости, 22.02.2023

Пушилин намерен выяснить, есть ли у ВСУ вооружения, угрожающие Мариуполю

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, вернувшись в Донецк, выяснит, готов ли противник использовать дальнобойное оружие, способное угрожать... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:17

2023-02-22T16:17

2023-02-22T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

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украина

мариуполь

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что, вернувшись в Донецк, выяснит, готов ли противник использовать дальнобойное оружие, способное угрожать Мариуполю. Ранее в администрации Мариуполя сообщили, что в ночь на среду сработала система ПВО, уничтожены два беспилотника. "ПВО сработала на беспилотные летательные системы. Есть ли сейчас в наличии ракеты, позволяющие достать до Мариуполя, точной и достоверной информации у меня лично нет. Поэтому я вернусь в Донецк, постараюсь получить необходимую информацию, готов ли противник наносить (удары) новым вооружением, использовать новые поставки дальнобойного вооружения или еще нет. Пока лично у меня этой информации нет, потому что я нахожусь в Москве", - сказал Пушилин. На вопрос, есть ли риски обстрела Мариуполя противником, Пушилин сообщил, что это зависит от того, есть у противника такое вооружение или нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853381451.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр