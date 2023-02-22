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Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
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Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
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"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
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москва, россия, владимир путин
Москва, Россия, Владимир Путин
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
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16:33 22.02.2023 (обновлено: 17:53 22.02.2023)
 

Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
 
Владимир ПутинМоскваРоссия
 
 
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