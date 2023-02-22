https://ria.ru/20230222/luzhniki-1853731433.html
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2023
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
2023-02-22T16:33
2023-02-22T16:33
2023-02-22T17:53
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"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
"Идет бой за наших людей": выступление Путина на митинге-концерте в "Лужниках"
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РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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москва, россия, владимир путин
Москва, Россия, Владимир Путин
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
2023-02-22T16:33
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PT4M50S
16:33 22.02.2023 (обновлено: 17:53 22.02.2023)
Полное выступление Путина на концерте в честь Дня защитника Отечества
Президент России Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.