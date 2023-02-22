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Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации - РИА Новости, 22.02.2023
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Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации
Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации - РИА Новости, 22.02.2023
Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации
Посольство США в Лондоне сообщило, что у здания был обнаружен подозрительный пакет, но проверка не выявила угрозы, посольство возобновило работу. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:58
2023-02-22T14:58
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство США в Лондоне сообщило, что у здания был обнаружен подозрительный пакет, но проверка не выявила угрозы, посольство возобновило работу. Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен из-за тревоги. "Посольство возобновило работу в обычном режиме. Местные власти проверили и сняли опасения по поводу подозрительного пакета у здания посольства. Благодарим полицию Лондона за быструю работу и благодарим посетителей за сотрудничество и терпение в это время", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
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в мире, лондон, сша
В мире, Лондон, США
14:58 22.02.2023
 
Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации

Посольство США в Лондоне возобновило работу после проверки подозрительного пакета у здания

© AP Photo / Matt DunhamФлаг США над зданием американского посольства в Лондоне
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство США в Лондоне сообщило, что у здания был обнаружен подозрительный пакет, но проверка не выявила угрозы, посольство возобновило работу.
Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен из-за тревоги.
"Посольство возобновило работу в обычном режиме. Местные власти проверили и сняли опасения по поводу подозрительного пакета у здания посольства. Благодарим полицию Лондона за быструю работу и благодарим посетителей за сотрудничество и терпение в это время", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
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