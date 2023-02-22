https://ria.ru/20230222/london-1853744981.html

Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации

Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации - РИА Новости, 22.02.2023

Посольство США в Лондоне возобновило работу после эвакуации

Посольство США в Лондоне сообщило, что у здания был обнаружен подозрительный пакет, но проверка не выявила угрозы, посольство возобновило работу. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:58

2023-02-22T14:58

2023-02-22T14:58

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Посольство США в Лондоне сообщило, что у здания был обнаружен подозрительный пакет, но проверка не выявила угрозы, посольство возобновило работу. Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен из-за тревоги. "Посольство возобновило работу в обычном режиме. Местные власти проверили и сняли опасения по поводу подозрительного пакета у здания посольства. Благодарим полицию Лондона за быструю работу и благодарим посетителей за сотрудничество и терпение в это время", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

https://ria.ru/20220902/london-1814037446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, сша