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В Лондоне эвакуировали американское посольство - РИА Новости, 22.02.2023
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В Лондоне эвакуировали американское посольство
В Лондоне эвакуировали американское посольство - РИА Новости, 22.02.2023
В Лондоне эвакуировали американское посольство
Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:18
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ. По данным газеты Mirror, сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию, находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть здания. Людям сказали отойти от окон. Что именно вызвало тревогу, неизвестно, в полиции сообщили Daily Mail, что знают об инциденте.
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в мире, лондон, сша
В мире, Лондон, США
14:18 22.02.2023 (обновлено: 14:26 22.02.2023)
 
В Лондоне эвакуировали американское посольство

Mirror: полиция оцепила район задания посольства США в Лондоне и эвакуировала людей

© AP Photo / Matt DunhamФлаг США над зданием американского посольства в Лондоне
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ.
"На видео, переданном MailOnline, видно, как сотрудник полиции блокирует район", - говорится в сообщении Daily Mail.
По данным газеты Mirror, сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию, находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть здания. Людям сказали отойти от окон.
Что именно вызвало тревогу, неизвестно, в полиции сообщили Daily Mail, что знают об инциденте.
 
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