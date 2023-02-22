https://ria.ru/20230222/london-1853726399.html

В Лондоне эвакуировали американское посольство

В Лондоне эвакуировали американское посольство - РИА Новости, 22.02.2023

В Лондоне эвакуировали американское посольство

Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:18

2023-02-22T14:18

2023-02-22T14:26

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лондон

сша

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ. По данным газеты Mirror, сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию, находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть здания. Людям сказали отойти от окон. Что именно вызвало тревогу, неизвестно, в полиции сообщили Daily Mail, что знают об инциденте.

лондон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, сша