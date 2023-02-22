https://ria.ru/20230222/london-1853726399.html
В Лондоне эвакуировали американское посольство
В Лондоне эвакуировали американское посольство - РИА Новости, 22.02.2023
В Лондоне эвакуировали американское посольство
Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:18
2023-02-22T14:18
2023-02-22T14:26
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут британские СМИ. По данным газеты Mirror, сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию, находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть здания. Людям сказали отойти от окон. Что именно вызвало тревогу, неизвестно, в полиции сообщили Daily Mail, что знают об инциденте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, лондон, сша
14:18 22.02.2023 (обновлено: 14:26 22.02.2023)
В Лондоне эвакуировали американское посольство
Mirror: полиция оцепила район задания посольства США в Лондоне и эвакуировала людей
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Сотрудники посольства США в Лондоне эвакуированы, район здания оцеплен, пишут
британские СМИ.
"На видео, переданном MailOnline, видно, как сотрудник полиции блокирует район", - говорится в сообщении Daily Mail.
По данным газеты Mirror, сотрудники службы безопасности оценивают ситуацию, находившиеся в здании люди были эвакуированы в другую часть здания. Людям сказали отойти от окон.
Что именно вызвало тревогу, неизвестно, в полиции сообщили Daily Mail, что знают об инциденте.