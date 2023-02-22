https://ria.ru/20230222/lipetsk-1853648557.html
Социальную библиотеку в Липецке модернизируют по нацпроекту
Социальную библиотеку в Липецке модернизируют по нацпроекту - РИА Новости, 22.02.2023
Социальную библиотеку в Липецке модернизируют по нацпроекту
В Липецке в рамках нацпроекта "Культура" началось масштабное преобразование одной из самых старых библиотек города, работа которой в последние годы... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:18
2023-02-22T11:18
2023-02-22T11:18
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецке в рамках нацпроекта "Культура" началось масштабное преобразование одной из самых старых библиотек города, работа которой в последние годы ориентирована на людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что библиотека тесно сотрудничает с местными организациями инвалидов по зрению и слуху, ветеранами. Частые посетители библиотеки – дети с расстройствами аутического спектра и с синдромом Дауна, поэтому официально учреждение называется библиотечно-информационный центр "Социальный".По словам Артамонова, размер средств, направленных на модернизацию библиотеки, составит пять миллионов рублей. На них будет не только изменен дизайн библиотеки, но и закуплено специальное оборудование - тактильно-сенсорный терминал для слабовидящих, который расскажет им о книжных новинках, а также тифлофлешплеер для прослушивания аудиокниг. Кроме этого, библиотеку оборудуют беспроводными кнопками вызова, навигационными полосами и табличками Брайля. Для обновления книжного фонда уже заказано более тысячи новых книг."Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – подчеркнул Артамонов.Губернатор уточнил, что центр "Социальный" станет пятой модельной библиотекой в городе Липецке. Уже работают модельные библиотеки имени Семенова-Тян-Шанского, Военно-историческая библиотека имени Водопьянова, библиотека СМАРТ М5 и готовится к открытию в новом статусе Центральная городская библиотека имени Есенина.
https://ria.ru/20230221/pomosch-1853397096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. В Липецке в рамках нацпроекта "Культура" началось масштабное преобразование одной из самых старых библиотек города, работа которой в последние годы ориентирована на людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что библиотека тесно сотрудничает с местными организациями инвалидов по зрению и слуху, ветеранами. Частые посетители библиотеки – дети с расстройствами аутического спектра и с синдромом Дауна, поэтому официально учреждение называется библиотечно-информационный центр "Социальный".
По словам Артамонова
, размер средств, направленных на модернизацию библиотеки, составит пять миллионов рублей. На них будет не только изменен дизайн библиотеки, но и закуплено специальное оборудование - тактильно-сенсорный терминал для слабовидящих, который расскажет им о книжных новинках, а также тифлофлешплеер для прослушивания аудиокниг. Кроме этого, библиотеку оборудуют беспроводными кнопками вызова, навигационными полосами и табличками Брайля. Для обновления книжного фонда уже заказано более тысячи новых книг.
"Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – подчеркнул Артамонов.
Губернатор уточнил, что центр "Социальный" станет пятой модельной библиотекой в городе Липецке. Уже работают модельные библиотеки имени Семенова-Тян-Шанского, Военно-историческая библиотека имени Водопьянова, библиотека СМАРТ М5 и готовится к открытию в новом статусе Центральная городская библиотека имени Есенина.