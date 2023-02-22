https://ria.ru/20230222/lekarstva-1853650690.html

Правительство упростило выдачу разрешений на дистанционную продажу лекарств

Правительство упростило выдачу разрешений на дистанционную продажу лекарств - РИА Новости, 22.02.2023

Правительство упростило выдачу разрешений на дистанционную продажу лекарств

Аптекам в России будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:25

2023-02-22T11:25

2023-02-22T11:25

общество

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

лекарства

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Аптекам в России будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. "Аптечным организациям будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Так, они смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН будут автоматически подгружаться на портале. Само разрешение будет направляться организациям в личный кабинет в виде электронного документа со ссылкой на запись с информацией о разрешении в специальном реестре. Кроме того, аптекам не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности, например, после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли при помощи их сайтов. В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы. Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством РФ в мае 2020 года. Таким образом, можно заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн. Создание условий для дистанционной торговли лекарствами предусмотрено государственной программой "Развитие здравоохранения". Работать в таком формате могут аптечные организации с лицензией на фармацевтическую деятельность и с соответствующим разрешением от Росздравнадзора.

https://ria.ru/20230216/obezbolivayuschie-1852419845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), лекарства