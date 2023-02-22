https://ria.ru/20230222/kriminal-1853497337.html

"В СК идут проверки". Дело пенсионера поставило на уши весь Урал

"В СК идут проверки". Дело пенсионера поставило на уши весь Урал - РИА Новости, 22.02.2023

"В СК идут проверки". Дело пенсионера поставило на уши весь Урал

В Свердловской области 66-летнего Фирата Ардиева приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о педофилии. Адвокаты указывают на множество... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:00

2023-02-22T08:00

2023-02-22T11:32

происшествия

афганистан

алапаевск

александр бастрыкин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области 66-летнего Фирата Ардиева приговорили к 12 годам колонии строгого режима по статье о педофилии. Адвокаты указывают на множество нестыковок, а местные жители выступают в защиту осужденного. О резонансном процессе — в материале РИА Новости.Давний конфликтДнем 24 апреля 2022-го Фират Ардиев из города Алапаевск отмечал в гостях у друга Пасху. Ближе к вечеру направился домой."Праздновали и наши соседи по частному дому, — вспоминает Рифа, его супруга. — Музыка из автомобиля звучала на всю улицу. Около пяти часов я выглянула в окно и заметила мужа. Он остановился возле соседа Петра и что-то сказал. В ответ тот резко вскочил, агрессивно жестикулируя. Но Фират лишь махнул рукой и двинулся дальше".С Петром Ардиев конфликтовал давно. На этот раз словесная перепалка переросла в драку."Я вышла и увидела, как пять человек — трое мужчин и две женщины — избивали мужа ногами, — рассказывает Рифа. — Попыталась им помешать, но трижды получила по лицу. Еле устояла, закричала, что позвоню в полицию. Нападавших как ветром сдуло".Однако скорую и полицию она решила не вызывать — объяснила тем, что "не привыкла жаловаться". Да и конфликт показался исчерпанным.Подмоченная репутацияНа следующий день к Ардиевым приехала следственно-оперативная группа и заявила, что Фирата подозревают "в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего". Пенсионера увезли в отдел.По версии следствия, 24 апреля, около шести часов вечера, он подошел к 12-летней девочке, которая вместе с мамой приехала в гости к его соседям. Взял за руку, отвел в сторону и показал половой орган. По решению Алапаевского городского суда подозреваемого на время следствия отправили под домашний арест.Сам Ардиев уверяет, что в тот вечер ребенка не видел. По его словам, лишь сделал замечание Петру — чтобы тот не садился пьяным за руль. Это якобы вывело соседа из себя."Мы написали встречное заявление в полицию и сняли побои, — добавляет Рифа. — У супруга зафиксировали множество синяков и ссадин на теле и голове. Сотрудники МВД долго тянули и в итоге в возбуждении уголовного дела отказали. Причину не объяснили. Хотя участников драки привлекли к административной ответственности".История вызвала широкий общественный резонанс — в защиту Ардиева выступили жители Алапаевска. Его там хорошо знают и ценят: он служил в Афганистане сапером, награжден медалями, в том числе "За отвагу".После выхода в отставку Фират устроился в фирму, занимавшуюся мелиорацией. Там и проработал до пенсии. По словам знакомых, проблем с законом никогда не имел.Разные показанияРасследовали дело несколько месяцев. "В материалах полно нестыковок, — говорит адвокат обвиняемого Виктор Бочкарев. — Например, сначала соседи уверяли полицию, что Фират набросился на девочку с кулаками. Затем — что он якобы продемонстрировал половой орган. При этом в деталях свидетели противоречили друг другу. И все, между прочим, происходило средь бела дня ".Показания менялись и на судебных заседаниях. То добавляли подробности, то отказывались от них. "По сути все обвинения строятся на словах знакомых Петра, — объясняет Бочкарев. — Других очевидцев в материалах дела нет".По его словам, Фирата могли оговорить — дабы избежать ответственности за жестокое избиение. Сыграли на опережение, обратившись в полицию первыми.Прокурор просил 15 лет колонии строгого режима. Суд назначил 12 (максимальное наказание по части четыре статьи 132 — 20). Защита подала апелляцию.Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя областного управления проверить, насколько качественно проведено следствие. До вступления приговора в законную силу Ардиев остается под домашним арестом.

https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html

https://ria.ru/20230130/proisshestvie-1847334096.html

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

афганистан

алапаевск

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, афганистан, алапаевск, александр бастрыкин