https://ria.ru/20230222/kremennaya-1853797477.html
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении - РИА Новости, 22.02.2023
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении
Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:39
2023-02-22T16:39
2023-02-22T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 22 фев – РИА Новости. Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация под городом Кременная в ЛНР тяжелая. До этого разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта в Донбассе. "Поддерживаем продвижение пехоты, наши цели - скопление живой силы противника, автомобильные колонны, колонны подвоза боеприпасов, склады ГСМ", - рассказал артиллерист. По его словам, цели поступают ежедневно. "Плоды своей работы мы видим и понимаем, когда пехота, разведка и спецназ передают нам привет", - поделился собеседник агентства. Он добавил, что "противник воюет новым вооружением, преимущественно американского и европейского типа".Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кременная, луганская народная республика, западный военный округ (зво), россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:39 22.02.2023 (обновлено: 17:18 22.02.2023)
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении
Расчеты "Градов" ЗВО поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении в ЛНР