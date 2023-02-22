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Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/kremennaya-1853797477.html
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении - РИА Новости, 22.02.2023
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении
Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:39
2023-02-22T17:18
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
луганская народная республика
западный военный округ (зво)
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 22 фев – РИА Новости. Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация под городом Кременная в ЛНР тяжелая. До этого разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта в Донбассе. "Поддерживаем продвижение пехоты, наши цели - скопление живой силы противника, автомобильные колонны, колонны подвоза боеприпасов, склады ГСМ", - рассказал артиллерист. По его словам, цели поступают ежедневно. "Плоды своей работы мы видим и понимаем, когда пехота, разведка и спецназ передают нам привет", - поделился собеседник агентства. Он добавил, что "противник воюет новым вооружением, преимущественно американского и европейского типа".Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кременная
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безопасность, кременная, луганская народная республика, западный военный округ (зво), россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Луганская Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:39 22.02.2023 (обновлено: 17:18 22.02.2023)
 
Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении

Расчеты "Градов" ЗВО поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРасчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 22 фев – РИА Новости. Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град".
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация под городом Кременная в ЛНР тяжелая. До этого разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта в Донбассе.
"Поддерживаем продвижение пехоты, наши цели - скопление живой силы противника, автомобильные колонны, колонны подвоза боеприпасов, склады ГСМ", - рассказал артиллерист. По его словам, цели поступают ежедневно. "Плоды своей работы мы видим и понимаем, когда пехота, разведка и спецназ передают нам привет", - поделился собеседник агентства. Он добавил, что "противник воюет новым вооружением, преимущественно американского и европейского типа".
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКременнаяЛуганская Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)РоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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