https://ria.ru/20230222/kremennaya-1853797477.html

Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении

Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении - РИА Новости, 22.02.2023

Расчеты "Градов" поддерживают пехоту, наступающую на Кременском направлении

Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:39

2023-02-22T16:39

2023-02-22T17:18

специальная военная операция на украине

безопасность

кременная

луганская народная республика

западный военный округ (зво)

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 22 фев – РИА Новости. Расчеты "Градов" обеспечивают продвижение российской пехоты на кременском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ21 "Град". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что ситуация под городом Кременная в ЛНР тяжелая. До этого разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта в Донбассе. "Поддерживаем продвижение пехоты, наши цели - скопление живой силы противника, автомобильные колонны, колонны подвоза боеприпасов, склады ГСМ", - рассказал артиллерист. По его словам, цели поступают ежедневно. "Плоды своей работы мы видим и понимаем, когда пехота, разведка и спецназ передают нам привет", - поделился собеседник агентства. Он добавил, что "противник воюет новым вооружением, преимущественно американского и европейского типа".Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, кременная, луганская народная республика, западный военный округ (зво), россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр