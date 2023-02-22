https://ria.ru/20230222/kremennaya-1853743195.html
Пасечник назвал ситуацию под Кременной тяжелой
Пасечник назвал ситуацию под Кременной тяжелой - РИА Новости, 22.02.2023
Пасечник назвал ситуацию под Кременной тяжелой
Обстановка под городом Кременная в ЛНР сложилась непростая, заявил РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:54
2023-02-22T14:54
2023-02-22T15:20
специальная военная операция на украине
украина
кременная
луганская народная республика
леонид пасечник
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Обстановка под городом Кременная в ЛНР сложилась непростая, заявил РИА Новости врио главы республики Леонид Пасечник."Ситуация тяжелая", — сказал он.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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украина, кременная, луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременная, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
14:54 22.02.2023 (обновлено: 15:20 22.02.2023)
Пасечник назвал ситуацию под Кременной тяжелой
Врио главы ЛНР Пасечник: ситуация под Кременной тяжелая