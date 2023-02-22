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Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/kremennaya-1853602038.html
Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат
Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат - РИА Новости, 22.02.2023
Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат
Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:40
2023-02-22T08:44
специальная военная операция на украине
киев
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта. "В район населенного пункта Кременная противник ежедневно перебрасывает не менее роты украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.По его словам, таким образом Киев пытается восполнить потери на данном направлении. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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киев
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киев, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
08:40 22.02.2023 (обновлено: 08:44 22.02.2023)
 
Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат

Офицер ЛНР Марочко: Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта.
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Артиллерист обозначил приоритетные цели продвижения у Кременной
"В район населенного пункта Кременная противник ежедневно перебрасывает не менее роты украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, таким образом Киев пытается восполнить потери на данном направлении.
"Ударные группировки, которые были сформированы противником в этом районе ранее, уже не способны выполнять задачи по предназначению и сейчас перешли в глухую оборону. Украинское командование, зная реальную оперативную обстановку, действий по сохранению жизней своих военнослужащих не предпринимает", - пояснил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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