08:40 22.02.2023 (обновлено: 08:44 22.02.2023)
Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат
Офицер ЛНР Марочко: Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта.
"В район населенного пункта Кременная противник ежедневно перебрасывает не менее роты украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, таким образом Киев пытается восполнить потери на данном направлении.
"Ударные группировки, которые были сформированы противником в этом районе ранее, уже не способны выполнять задачи по предназначению и сейчас перешли в глухую оборону. Украинское командование, зная реальную оперативную обстановку, действий по сохранению жизней своих военнослужащих не предпринимает", - пояснил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.