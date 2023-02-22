https://ria.ru/20230222/kremennaya-1853602038.html

Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат

Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат - РИА Новости, 22.02.2023

Киев ежедневно перебрасывает в район Кременной не менее роты солдат

Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:40

2023-02-22T08:40

2023-02-22T08:44

специальная военная операция на украине

киев

кременная

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери на данном участке, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее разведчики ЗВО сообщали о продвижении сил РФ на кременском участке фронта. "В район населенного пункта Кременная противник ежедневно перебрасывает не менее роты украинских военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.По его словам, таким образом Киев пытается восполнить потери на данном направлении. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230220/zadacha-1853109473.html

киев

кременная

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность