https://ria.ru/20230222/koronavirus-1853651247.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 39 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 39 больных COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 39 больных COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 257 новых случаев COVID-19, госпитализированы 39 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:28
2023-02-22T11:28
2023-02-22T11:28
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 257 новых случаев COVID-19, госпитализированы 39 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 257, госпитализированы 39 человек, выздоровели 39 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 53 новых случая COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 34 человека.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 39 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 257 новых случаев COVID-19