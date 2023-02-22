https://ria.ru/20230222/koronavirus-1853650839.html
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 3093 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:26
2023-02-22T11:26
2023-02-22T11:44
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3093 случая COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 3093, госпитализированы 174 человека, выздоровели 3750 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне был выявлен 1821 новый случай заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 406 344 случая коронавируса, выздоровели 3 205 093 человека, умерли 48 135 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:26 22.02.2023 (обновлено: 11:44 22.02.2023)
В Москве за сутки госпитализировали 174 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3093 новых случая COVID-19, умерли 11 человек