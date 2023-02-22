https://ria.ru/20230222/koronavirus-1853648293.html

В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19

Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:17

2023-02-22T11:17

2023-02-22T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1800 человек, на 1,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 15 408 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 21 февраля 2023 года. Выявлено 13 954 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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