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В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19
Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:17
2023-02-22T11:17
2023-02-22T11:17
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1800 человек, на 1,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 15 408 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 21 февраля 2023 года. Выявлено 13 954 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 13 954 новых случая COVID-19, умерли 34 человека