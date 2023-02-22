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В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230222/koronavirus-1853648293.html
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19
Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:17
2023-02-22T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1800 человек, на 1,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 15 408 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 21 февраля 2023 года. Выявлено 13 954 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Россия, Здоровье - Общество
11:17 22.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1800 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 13 954 новых случая COVID-19, умерли 34 человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкМедик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области
Медик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Медик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Почти 14 тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1800 человек, на 1,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах.
"Выздоровело за сутки 15 408 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 21 февраля 2023 года. Выявлено 13 954 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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