https://ria.ru/20230222/kontrol-1853627128.html
Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков
Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков
Национальные технические средства контроля позволят России надежно отслеживать ядерные потенциалы в США после того, как информационный обмен с Вашингтоном в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:22
2023-02-22T10:22
2023-02-22T10:22
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальные технические средства контроля позволят России надежно отслеживать ядерные потенциалы в США после того, как информационный обмен с Вашингтоном в рамках ДСНВ был приостановлен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Существуют национальные технические средства, которые позволяют достаточно надежно оценивать происходящее. У нас, кроме этого, есть наработанный опыт отслеживания того, что происходит в США, и не только в США, в этой сфере, с использованием других возможностей. Да, это не то же самое, что информационный обмен в рамках договора. Но и ситуация радикально поменялась, поэтому будем исходить из того, что имеется", - заявил Рябков журналистам. "Подчеркиваю, что, безусловно, с особым вниманием будем следить за тем, какую линию и какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут даже гипотетически рассматриваться как факторы, находящиеся несколько в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", - сказал замминистра. "У нас с американцами этого диалога нет. И неизвестно, возобновится ли он. Но с точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой РФ находится по обеспечению ее безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно", - добавил он.
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853593424.html
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков
Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков
Рябков: средства национального контроля позволят следить за ядерным потенциалом США
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальные технические средства контроля позволят России надежно отслеживать ядерные потенциалы в США после того, как информационный обмен с Вашингтоном в рамках ДСНВ был приостановлен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Существуют национальные технические средства, которые позволяют достаточно надежно оценивать происходящее. У нас, кроме этого, есть наработанный опыт отслеживания того, что происходит в США, и не только в США, в этой сфере, с использованием других возможностей. Да, это не то же самое, что информационный обмен в рамках договора. Но и ситуация радикально поменялась, поэтому будем исходить из того, что имеется", - заявил Рябков журналистам.
"Подчеркиваю, что, безусловно, с особым вниманием будем следить за тем, какую линию и какие решения в этой области принимают Лондон
и Париж
, которые больше не могут даже гипотетически рассматриваться как факторы, находящиеся несколько в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", - сказал замминистра.
"У нас с американцами этого диалога нет. И неизвестно, возобновится ли он. Но с точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой РФ находится по обеспечению ее безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно", - добавил он.