https://ria.ru/20230222/kontrol-1853627128.html

Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков

Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023

Россия сможет следить за ядерным потенциалом США, заявил Рябков

Национальные технические средства контроля позволят России надежно отслеживать ядерные потенциалы в США после того, как информационный обмен с Вашингтоном в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:22

2023-02-22T10:22

2023-02-22T10:22

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальные технические средства контроля позволят России надежно отслеживать ядерные потенциалы в США после того, как информационный обмен с Вашингтоном в рамках ДСНВ был приостановлен, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Существуют национальные технические средства, которые позволяют достаточно надежно оценивать происходящее. У нас, кроме этого, есть наработанный опыт отслеживания того, что происходит в США, и не только в США, в этой сфере, с использованием других возможностей. Да, это не то же самое, что информационный обмен в рамках договора. Но и ситуация радикально поменялась, поэтому будем исходить из того, что имеется", - заявил Рябков журналистам. "Подчеркиваю, что, безусловно, с особым вниманием будем следить за тем, какую линию и какие решения в этой области принимают Лондон и Париж, которые больше не могут даже гипотетически рассматриваться как факторы, находящиеся несколько в стороне от российско-американского диалога по контролю над ядерными вооружениями", - сказал замминистра. "У нас с американцами этого диалога нет. И неизвестно, возобновится ли он. Но с точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой РФ находится по обеспечению ее безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно", - добавил он.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853593424.html

https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков