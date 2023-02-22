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Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/kontrnastuplenie-1853778007.html
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье - РИА Новости, 22.02.2023
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье
Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите Энергодара всеми способами, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожья Евгений... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:14
2023-02-22T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите Энергодара всеми способами, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. "Мы видим всегда эту возможность и мы готовимся к ней. Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос о вероятности контрнаступления российских войск в Запорожье. Он добавил, что войска готовы защитить Энергодар всеми возможными и имеющимися средствами. "У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить в свою работу. Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено", - заключил врио губернатора.
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безопасность, россия, запорожье, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Евгений Балицкий, Запорожская область
16:14 22.02.2023
 
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о готовности ВС России к контрнаступлению

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчик ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Разведчик ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите Энергодара всеми способами, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.
"Мы видим всегда эту возможность и мы готовимся к ней. Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос о вероятности контрнаступления российских войск в Запорожье.
Он добавил, что войска готовы защитить Энергодар всеми возможными и имеющимися средствами.
"У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить в свою работу. Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено", - заключил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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