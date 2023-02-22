https://ria.ru/20230222/kontrnastuplenie-1853778007.html
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье - РИА Новости, 22.02.2023
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье
Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите Энергодара всеми способами, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожья Евгений... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:14
2023-02-22T16:14
2023-02-22T16:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
евгений балицкий
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_0:129:2896:1758_1920x0_80_0_0_80eb9eda38f6f70748c022bf15bab46b.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите Энергодара всеми способами, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. "Мы видим всегда эту возможность и мы готовимся к ней. Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос о вероятности контрнаступления российских войск в Запорожье. Он добавил, что войска готовы защитить Энергодар всеми возможными и имеющимися средствами. "У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить в свою работу. Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено", - заключил врио губернатора.
https://ria.ru/20230222/rogov-1853588584.html
россия
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852635061_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_01743dbdae25673f714cc5a5bfba2a2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожье, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Евгений Балицкий, Запорожская область
Балицкий заявил о готовности к контрнаступлению в Запорожье
Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о готовности ВС России к контрнаступлению
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите Энергодара всеми способами, заявил РИА Новости врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий.
"Мы видим всегда эту возможность и мы готовимся к ней. Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос о вероятности контрнаступления российских войск в Запорожье.
Он добавил, что войска готовы защитить Энергодар всеми возможными и имеющимися средствами.
"У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить в свою работу. Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено", - заключил врио губернатора.