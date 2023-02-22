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Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне - РИА Новости, 22.02.2023
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Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне
Глава МИД России Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:00
2023-02-22T19:00
в мире
россия
москва
китай
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Москве говорили о необходимости скорейшего восстановления контактов РФ и КНР, в том числе на высшем уровне, прервавшихся из-за карантинных ограничений, сообщили в МИД РФ. "В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов по всем направлениям двустороннего взаимодействия, включая встречи на высшем и высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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в мире, россия, москва, китай, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров
19:00 22.02.2023
 
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне

Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов России и Китая на высшем уровне

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Лавров и Ван И . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Москве говорили о необходимости скорейшего восстановления контактов РФ и КНР, в том числе на высшем уровне, прервавшихся из-за карантинных ограничений, сообщили в МИД РФ.
"В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов по всем направлениям двустороннего взаимодействия, включая встречи на высшем и высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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В миреРоссияМоскваКитайВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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