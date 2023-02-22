https://ria.ru/20230222/kontakty-1853862508.html
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне - РИА Новости, 22.02.2023
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне
Глава МИД России Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:00
2023-02-22T19:00
2023-02-22T19:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече в Москве говорили о необходимости скорейшего восстановления контактов РФ и КНР, в том числе на высшем уровне, прервавшихся из-за карантинных ограничений, сообщили в МИД РФ. "В свете снятия карантинных ограничений выражено общее мнение о целесообразности скорейшего восстановления динамики очных контактов по всем направлениям двустороннего взаимодействия, включая встречи на высшем и высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853724640.html
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в мире, россия, москва, китай, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов на высшем уровне
Лавров и Ван И выступили за восстановление контактов России и Китая на высшем уровне