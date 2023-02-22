https://ria.ru/20230222/kontakty-1853623986.html
В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям
В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям - РИА Новости, 22.02.2023
В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям
Никаких контактов с Францией, Британией и США по контролю над вооружениями сейчас не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:11
2023-02-22T10:11
2023-02-22T10:11
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
франция
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Никаких контактов с Францией, Британией и США по контролю над вооружениями сейчас не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Никаких контактов с американцами не планируем", - сказал он журналистам. "Нет", - ответил он также на вопрос о перспективах контактов с Британией и Францией, потенциал которых в сфере стратегических вооружений Россия также, по его словам, не может игнорировать.
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853622629.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия, сша, сергей рябков
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Франция, Россия, США, Сергей Рябков
В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям
Рябков заявил об отсутствии перспектив контактов с Британией и Францией по вооружениям