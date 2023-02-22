https://ria.ru/20230222/kontakty-1853623986.html

В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям

В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД заявили об отсутствии контактов с Британией и Францией по вооружениям

Никаких контактов с Францией, Британией и США по контролю над вооружениями сейчас не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:11

2023-02-22T10:11

2023-02-22T10:11

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

франция

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Никаких контактов с Францией, Британией и США по контролю над вооружениями сейчас не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Никаких контактов с американцами не планируем", - сказал он журналистам. "Нет", - ответил он также на вопрос о перспективах контактов с Британией и Францией, потенциал которых в сфере стратегических вооружений Россия также, по его словам, не может игнорировать.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853622629.html

франция

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), франция, россия, сша, сергей рябков