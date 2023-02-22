https://ria.ru/20230222/kommunikatsii-1853901280.html

США заявили, что не закрывают каналы коммуникации с Россией

США заявили, что не закрывают каналы коммуникации с Россией - РИА Новости, 22.02.2023

США заявили, что не закрывают каналы коммуникации с Россией

США не закрывают каналы коммуникации с Россией и приветствуют их наличие, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:33

2023-02-22T23:33

2023-02-22T23:41

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США не закрывают каналы коммуникации с Россией и приветствуют их наличие, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге для журналистов."Мы не закрываем никаких каналов коммуникации с Россией, мы приветствуем коммуникации, и мы продолжаем поддерживать эти каналы связи", - сообщила она.При этом Сингх подчеркнула, что в контексте российской специальной военной операции "ничего не произойдет с Украиной без Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230222/sily-1853899163.html

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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, украина, владимир путин