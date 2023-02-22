https://ria.ru/20230222/kndr-1853607224.html
Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания
Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания - РИА Новости, 22.02.2023
Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания
Проведение КНДР нового ядерного испытания в ближайшем будущем крайне маловероятно, несмотря на продолжающиеся ракетные испытания, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:18
2023-02-22T09:18
2023-02-22T09:36
в мире
кндр (северная корея)
китай
южная корея
сидзуока (префектура)
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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Проведение КНДР нового ядерного испытания в ближайшем будущем крайне маловероятно, несмотря на продолжающиеся ракетные испытания, заявил РИА Новости один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми. "Я не считаю, что Северная Корея будет проводить ядерное испытание, хотя это и является одним из способов продемонстрировать северокорейские возможности как США, так и Южной Корее. Но проблема заключается в том, что Китай выступал решительно против северокорейских ядерных испытаний", - подчеркнул эксперт. Профессор Идзуми напомнил, что КНДР проводила ядерные испытания лишь в одном и том же месте – на ядерном полигоне Пхунгери, а это "означает, что в этом месте значительное загрязнение радиоактивными веществами". "Китайская сторона серьезно обеспокоена возможностью того, что радиоактивные вещества, которые накапливались там в течение десятилетий, могут утечь в атмосферу и достичь северных районов КНР. С этой точки зрения Китай решительно выступает против ядерных испытаний", - пояснил он. По словам специалиста, сейчас, когда КНДР все еще восстанавливается после коронавируса, "Китай для Северной Кореи является чрезвычайно важным поставщиком продовольствия и других товаров, таким образом им необходимо поддерживать хорошие отношения" с Пекином. "В связи с этим я полагаю, что Северная Корея не станет проводить ядерное испытание, хотя они и продолжают проводить ракетные пуски. Но одно дело ядерное испытание, а другое – пуски. Поэтому считаю, что проведение ядерного испытания крайне маловероятно", - подытожил Хадзимэ Идзуми. В последний раз в Северной Корее испытание ядерного оружия проводилось в сентябре 2017 года. О вероятности седьмого ядерного испытания "в любое время" начали говорить в Южной Корее и Японии еще летом прошлого года, несколько раз назывались предполагаемые вероятные временные промежутки. Последний раз возможность ядерного испытания не исключили на минувших выходных в связи с пуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".
https://ria.ru/20230221/oon-1853307623.html
https://ria.ru/20230220/kndr-1853046676.html
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), китай, южная корея, сидзуока (префектура)
В мире, КНДР (Северная Корея), Китай, Южная Корея, Сидзуока (префектура)
09:18 22.02.2023 (обновлено: 09:36 22.02.2023)
Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания
Японский эксперт Идзуми назвал проведение КНДР нового ядерного испытания маловероятным
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Проведение КНДР нового ядерного испытания в ближайшем будущем крайне маловероятно, несмотря на продолжающиеся ракетные испытания, заявил РИА Новости один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми.
"Я не считаю, что Северная Корея будет проводить ядерное испытание, хотя это и является одним из способов продемонстрировать северокорейские возможности как США
, так и Южной Корее
. Но проблема заключается в том, что Китай
выступал решительно против северокорейских ядерных испытаний", - подчеркнул эксперт.
Профессор Идзуми напомнил, что КНДР проводила ядерные испытания лишь в одном и том же месте – на ядерном полигоне Пхунгери, а это "означает, что в этом месте значительное загрязнение радиоактивными веществами".
"Китайская сторона серьезно обеспокоена возможностью того, что радиоактивные вещества, которые накапливались там в течение десятилетий, могут утечь в атмосферу и достичь северных районов КНР. С этой точки зрения Китай решительно выступает против ядерных испытаний", - пояснил он.
По словам специалиста, сейчас, когда КНДР все еще восстанавливается после коронавируса, "Китай для Северной Кореи является чрезвычайно важным поставщиком продовольствия и других товаров, таким образом им необходимо поддерживать хорошие отношения" с Пекином
.
"В связи с этим я полагаю, что Северная Корея не станет проводить ядерное испытание, хотя они и продолжают проводить ракетные пуски. Но одно дело ядерное испытание, а другое – пуски. Поэтому считаю, что проведение ядерного испытания крайне маловероятно", - подытожил Хадзимэ Идзуми.
В последний раз в Северной Корее испытание ядерного оружия проводилось в сентябре 2017 года. О вероятности седьмого ядерного испытания "в любое время" начали говорить в Южной Корее и Японии
еще летом прошлого года, несколько раз назывались предполагаемые вероятные временные промежутки. Последний раз возможность ядерного испытания не исключили на минувших выходных в связи с пуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".