https://ria.ru/20230222/kndr-1853607224.html

Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания

Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания - РИА Новости, 22.02.2023

Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания

Проведение КНДР нового ядерного испытания в ближайшем будущем крайне маловероятно, несмотря на продолжающиеся ракетные испытания, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:18

2023-02-22T09:18

2023-02-22T09:36

в мире

кндр (северная корея)

китай

южная корея

сидзуока (префектура)

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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Проведение КНДР нового ядерного испытания в ближайшем будущем крайне маловероятно, несмотря на продолжающиеся ракетные испытания, заявил РИА Новости один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми. "Я не считаю, что Северная Корея будет проводить ядерное испытание, хотя это и является одним из способов продемонстрировать северокорейские возможности как США, так и Южной Корее. Но проблема заключается в том, что Китай выступал решительно против северокорейских ядерных испытаний", - подчеркнул эксперт. Профессор Идзуми напомнил, что КНДР проводила ядерные испытания лишь в одном и том же месте – на ядерном полигоне Пхунгери, а это "означает, что в этом месте значительное загрязнение радиоактивными веществами". "Китайская сторона серьезно обеспокоена возможностью того, что радиоактивные вещества, которые накапливались там в течение десятилетий, могут утечь в атмосферу и достичь северных районов КНР. С этой точки зрения Китай решительно выступает против ядерных испытаний", - пояснил он. По словам специалиста, сейчас, когда КНДР все еще восстанавливается после коронавируса, "Китай для Северной Кореи является чрезвычайно важным поставщиком продовольствия и других товаров, таким образом им необходимо поддерживать хорошие отношения" с Пекином. "В связи с этим я полагаю, что Северная Корея не станет проводить ядерное испытание, хотя они и продолжают проводить ракетные пуски. Но одно дело ядерное испытание, а другое – пуски. Поэтому считаю, что проведение ядерного испытания крайне маловероятно", - подытожил Хадзимэ Идзуми. В последний раз в Северной Корее испытание ядерного оружия проводилось в сентябре 2017 года. О вероятности седьмого ядерного испытания "в любое время" начали говорить в Южной Корее и Японии еще летом прошлого года, несколько раз назывались предполагаемые вероятные временные промежутки. Последний раз возможность ядерного испытания не исключили на минувших выходных в связи с пуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

https://ria.ru/20230221/oon-1853307623.html

https://ria.ru/20230220/kndr-1853046676.html

кндр (северная корея)

китай

южная корея

сидзуока (префектура)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), китай, южная корея, сидзуока (префектура)