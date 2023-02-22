14:13 22.02.2023 (обновлено: 14:46 22.02.2023)
Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина
Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина
© POOL / Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 февраля 2023
© POOL
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 февраля 2023
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И передал президенту России Владимиру Путину искренний привет и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.
"Позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. В конце прошлого года (председатель КНР) встретился с вами в формате видеоконференции, всесторонне обобщили достижения наших отношений, что наметило грандиозный план для развития наших отношений", - сказал Ван И на встрече с Путиным.
Видеоконференция российского и китайского лидеров состоялась в конце 2022 года, тогда Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву и назвал отношения стран "образцом сотрудничества". Лидер КНР, в свою очередь, заявил, что Китай в условиях непростой ситуации в мире готов развивать взаимодействие с Россией.