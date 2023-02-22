https://ria.ru/20230222/kitay-1853724353.html

Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина

Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.02.2023

Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина

Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И передал президенту России Владимиру Путину... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:13

2023-02-22T14:13

2023-02-22T14:46

в мире

россия

китай

ван и (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И передал президенту России Владимиру Путину искренний привет и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина."Позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. В конце прошлого года (председатель КНР) встретился с вами в формате видеоконференции, всесторонне обобщили достижения наших отношений, что наметило грандиозный план для развития наших отношений", - сказал Ван И на встрече с Путиным.Видеоконференция российского и китайского лидеров состоялась в конце 2022 года, тогда Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву и назвал отношения стран "образцом сотрудничества". Лидер КНР, в свою очередь, заявил, что Китай в условиях непростой ситуации в мире готов развивать взаимодействие с Россией.

https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853724515.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, ван и (политик), владимир путин