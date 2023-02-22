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Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.02.2023
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Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина
Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.02.2023
Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина
Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И передал президенту России Владимиру Путину... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:13
2023-02-22T14:46
в мире
россия
китай
ван и (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И передал президенту России Владимиру Путину искренний привет и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина."Позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. В конце прошлого года (председатель КНР) встретился с вами в формате видеоконференции, всесторонне обобщили достижения наших отношений, что наметило грандиозный план для развития наших отношений", - сказал Ван И на встрече с Путиным.Видеоконференция российского и китайского лидеров состоялась в конце 2022 года, тогда Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву и назвал отношения стран "образцом сотрудничества". Лидер КНР, в свою очередь, заявил, что Китай в условиях непростой ситуации в мире готов развивать взаимодействие с Россией.
https://ria.ru/20230222/otnosheniya-1853724515.html
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в мире, россия, китай, ван и (политик), владимир путин
В мире, Россия, Китай, Ван И (политик), Владимир Путин
14:13 22.02.2023 (обновлено: 14:46 22.02.2023)
 
Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина

Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И передал Путину привет от Си Цзиньпина

© POOL / Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 февраля 2023
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 февраля 2023
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 февраля 2023
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И передал президенту России Владимиру Путину искренний привет и пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.
"Позвольте мне передать вам искренний привет и пожелания председателя Си Цзиньпина. В конце прошлого года (председатель КНР) встретился с вами в формате видеоконференции, всесторонне обобщили достижения наших отношений, что наметило грандиозный план для развития наших отношений", - сказал Ван И на встрече с Путиным.
Видеоконференция российского и китайского лидеров состоялась в конце 2022 года, тогда Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву и назвал отношения стран "образцом сотрудничества". Лидер КНР, в свою очередь, заявил, что Китай в условиях непростой ситуации в мире готов развивать взаимодействие с Россией.
Президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи. 22 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 14:14
Отношения России и Китая развиваются стабильно, заявил Ван И
 
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