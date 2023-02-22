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Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией - РИА Новости, 22.02.2023
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Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией
Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией - РИА Новости, 22.02.2023
Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией
Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил в ходе РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:48
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китай
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ван и (политик)
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что ожидает выхода на новые договоренности во время их переговоров в Москве."Я готов вместе с Вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", - сказал он.
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"Ожидаю выход на новые договоренности" – Ван И о взаимодействии РФ и Китая
"Ожидаю выход на новые договоренности" – Ван И о взаимодействии РФ и Китая
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китай, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ван и (политик), сергей лавров, в мире
Китай, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ван И (политик), Сергей Лавров, В мире
11:48 22.02.2023 (обновлено: 13:10 22.02.2023)
 
Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией

Член Политбюро ЦК КПК Ван И выразил надежду на выход на новые договоренности с Россией

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что ожидает выхода на новые договоренности во время их переговоров в Москве.
"Я готов вместе с Вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", - сказал он.
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