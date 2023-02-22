https://ria.ru/20230222/kitay-1853657689.html

Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией

Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией - РИА Новости, 22.02.2023

Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил в ходе РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:48

2023-02-22T11:48

2023-02-22T13:10

китай

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ван и (политик)

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что ожидает выхода на новые договоренности во время их переговоров в Москве."Я готов вместе с Вами, мой дорогой друг, проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю уже выход на новые договоренности", - сказал он.

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россия

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"Ожидаю выход на новые договоренности" – Ван И о взаимодействии РФ и Китая "Ожидаю выход на новые договоренности" – Ван И о взаимодействии РФ и Китая 2023-02-22T11:48 true PT0M29S

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Владимир Лаврентьев

китай, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ван и (политик), сергей лавров, в мире