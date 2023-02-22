https://ria.ru/20230222/kitay-1853656399.html

Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту

Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту - РИА Новости, 22.02.2023

Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:43

2023-02-22T11:43

2023-02-22T12:15

россия

китай

ван и (политик)

москва

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что на любом посту продолжит усилия по углублению китайско-российских отношений."Хочу отметить, что на любом посту я буду продолжать свои усилия по развитию и углублению китайско-российских отношений. Я весьма дорожу сложившейся между нами в течение многих лет дружбы и взаимодоверия. Готов с Вами, господин министр, продолжать наши тесные контакты", - сказал Ван И в ходе переговоров с Лавровым в Москве.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853656980.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, ван и (политик), москва, сергей лавров, в мире