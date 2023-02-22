https://ria.ru/20230222/kitay-1853656399.html
Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту
Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту - РИА Новости, 22.02.2023
Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту
Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:43
2023-02-22T11:43
2023-02-22T12:15
россия
китай
ван и (политик)
москва
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что на любом посту продолжит усилия по углублению китайско-российских отношений."Хочу отметить, что на любом посту я буду продолжать свои усилия по развитию и углублению китайско-российских отношений. Я весьма дорожу сложившейся между нами в течение многих лет дружбы и взаимодоверия. Готов с Вами, господин министр, продолжать наши тесные контакты", - сказал Ван И в ходе переговоров с Лавровым в Москве.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853656980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ван и (политик), москва, сергей лавров, в мире
Россия, Китай, Ван И (политик), Москва, Сергей Лавров, В мире
11:43 22.02.2023 (обновлено: 12:15 22.02.2023)
Ван И пообещал укреплять отношения России и Китая на любом посту
Ван И пообещал содействовать укреплению отношения России и Китая на любом посту