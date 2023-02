Китай предлагает убрать Америку с дороги

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

Вчера Китай опубликовал Концепцию инициативы глобальной безопасности, а главный дипломат страны Ван И приехал в Москву. Документ — об общих принципах будущего... РИА Новости, 22.02.2023

Вчера Китай опубликовал Концепцию инициативы глобальной безопасности, а главный дипломат страны Ван И приехал в Москву. Документ — об общих принципах будущего мироустройства и о том, что в нынешнем устройстве пошло не так. Украинский сюжет там почти не упоминается: речь, повторим, о принципах — в том числе о равной безопасности для всех и о недопустимости злоупотребления санкциями.Что все это значит: надо посмотреть на то, что произошло в конце недели на конференции по безопасности в Мюнхене. Вы думаете, что она прошла зря, поскольку попыток нормального разговора по выходу из глобального украинского кризиса Запад там не предпринимал? Но такую попытку предпринял Китай, и получилось интересно.Ван И (ныне он в качестве члена политбюро фактически играет роль начальника и наставника министра иностранных дел Цинь Гана) произнес речь на самой конференции. Потом отвечал на вопросы. До того в ходе поездки по Европе встречался со множеством лидеров, включая министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Сейчас он здесь. Итог всего — та самая концепция выхода из кризиса.Нравится ли нам этот документ, о котором, естественно, в Москве знали заранее? Конечно, потому что речь в нем вовсе не о том, где должна пройти граница с завтрашней Украиной. Смысл шире.Ситуация описана британской Financial Times: "Западные лидеры использовали собрание мировой элиты в Мюнхене, чтобы доказать, что вторжение России на Украину представляет угрозу… для всего мира. Мало что свидетельствует о том, что этот посыл был услышан".Кем он не был услышан? Дело в том, что еще летом-осенью прошлого года стало ясно, что США, организовав нынешний кризис, если не сплотили Запад, то подмяли его под себя. Но проиграли мир, то есть вот эти 80 процентов населения планеты, которые соответственным образом голосуют в ООН и мягко или резко высказываются: не надо ваши склоки, санкции и прочие игры превращать в проблему для нас.С этим проигрышем что-то надо было делать. Но что именно — опять всех уговаривать? И вот тут, в Мюнхене, у недовольного Западом мира окончательно выявился лидер — Китай. То есть дело не только в том, что США из-за начатой ими гибридной войны утрачивают или утратили мировое лидерство, а еще и в том, что переходит это лидерство к Пекину. Или как минимум Пекин его аккуратно подтягивает поближе к себе. Соответственно, главный вопрос мировой политики на обозримый период — как США будут пытаться этому переходу препятствовать.Конечно, будут. Уже хотя бы потому, что ключевая мысль, изложенная Ван И, такая: военные действия начались, когда "кое-кто" отбросил принцип общей для всех и неделимой безопасности. Это, кстати, тот самый принцип, который выдвигала Москва в конце 2021 года, предлагая переговоры вместо явно надвигавшейся войны.Отклики на вылазку Ван И в Мюнхен и Европу в целом не оставляют сомнения, что все поняли, что происходит. Заголовок Politico: "Китай в Мюнхене говорит о "мире" (обратите внимание на эти злобные кавычки), уговаривает Европу и громит Байдена". The New York Times констатирует, что Ван И назвал реакцию США на инцидент с воздушным шаром "истерикой" и сказал, что война на Украине не должна продолжаться.У конференции была четкая задача. Вот как команда организаторов определила ее смысл (в документе, задавшем тон всему мероприятию): множество стран "глобального Юга" были поставлены в положение тех, кто должен воспринимать правила, вырабатывавшиеся кем-то еще. Им это не нравится. Надо их слушать. Но вдобавок выяснилось, что лучше всего со слухом у Китая.И еще бы Пекину этой возможностью не воспользоваться. Ведь ясно, что Россия не единственная и даже не главная мишень нынешней атаки Запада, то был и есть Китай — с Тайванем в роли еще одной Украины."Мирный план Пекина", повторим, это не какой-то локальный "Минск-3" или "Минск-4" китайской сборки, с новыми или старыми линиями, нарисованными на европейской карте. Перед нами свидетельство того, что мир всерьез занялся долгим поиском новой механики выхода из таких ситуаций, а лучше — их недопущения, и лидеры в этом поиске теперь будут другие.

