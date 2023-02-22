https://ria.ru/20230222/kherson-1853582306.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:20
2023-02-22T01:20
2023-02-22T01:20
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
страна.ua
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее издание сообщало о нескольких взрывах в пригороде Херсона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230210/vzryv-1851206750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсон, вооруженные силы рф, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Херсоне