https://ria.ru/20230222/kherson-1853582306.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:20

2023-02-22T01:20

2023-02-22T01:20

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы рф

страна.ua

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее издание сообщало о нескольких взрывах в пригороде Херсона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230210/vzryv-1851206750.html

херсон

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херсон, вооруженные силы рф, страна.ua