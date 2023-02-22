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Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов - РИА Новости, 22.02.2023
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Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов
Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов - РИА Новости, 22.02.2023
Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов
Правительство России в среду рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на либерализацию уголовной ответственности за... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:10
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России в среду рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на либерализацию уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сообщает пресс-служба кабмина. Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что правительственная комиссия одобрила поправки к Уголовному кодексу России, которые должны исключать уголовное преследование, если предприниматель полностью оплатил налоговые недоимки и пени. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с заинтересованными ведомствами подготовить поправки в законодательство, предусматривающие отказ от возбуждения уголовного дела при полной оплате налоговой недоимки.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
00:10 22.02.2023
 
Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов

Кабмин рассмотрит либерализацию уголовной ответственности за уклонение от налогов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России в среду рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на либерализацию уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". Проект федерального закона разработан во исполнение поручения президента Российской Федерации и направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей", - говорится в сообщении.
Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что правительственная комиссия одобрила поправки к Уголовному кодексу России, которые должны исключать уголовное преследование, если предприниматель полностью оплатил налоговые недоимки и пени.
В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с заинтересованными ведомствами подготовить поправки в законодательство, предусматривающие отказ от возбуждения уголовного дела при полной оплате налоговой недоимки.
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