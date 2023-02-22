https://ria.ru/20230222/kabmin-1853576560.html

Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов

Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов - РИА Новости, 22.02.2023

Кабмин обсудит либерализацию ответственности за уклонение от налогов

Правительство России в среду рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на либерализацию уголовной ответственности за... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:10

2023-02-22T00:10

2023-02-22T00:10

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России в среду рассмотрит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, направленные на либерализацию уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сообщает пресс-служба кабмина. Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что правительственная комиссия одобрила поправки к Уголовному кодексу России, которые должны исключать уголовное преследование, если предприниматель полностью оплатил налоговые недоимки и пени. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с заинтересованными ведомствами подготовить поправки в законодательство, предусматривающие отказ от возбуждения уголовного дела при полной оплате налоговой недоимки.

https://radiosputnik.ria.ru/20230131/sibir-1848678296.html

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владимир путин, россия