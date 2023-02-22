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Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан
Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 22.02.2023
Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан
Двое палестинцев были убиты и еще 20 получили ранения в среду в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Наблус на Западном... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:39
2023-02-22T13:39
2023-02-22T16:08
в мире
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
армия обороны израиля
палестинская национальная администрация
израиль
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Двое палестинцев были убиты и еще 20 получили ранения в среду в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Наблус на Западном берегу, сообщило палестинское агентство Wafa со ссылкой на Минздрав Палестинской национальной администрации. Ранее в среду ЦАХАЛ заявил о проведении специальной операции в Наблусе по поимке палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. По сообщениям СМИ, в ходе рейда возникли вооруженные столкновения с местными жителями.
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан
Рейд израильской армии в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан
2023-02-22T13:39
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наблус (провинция), западный берег реки иордан, армия обороны израиля, палестинская национальная администрация, израиль, видео
В мире, Наблус (провинция), Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля, Палестинская национальная администрация, Израиль
13:39 22.02.2023 (обновлено: 16:08 22.02.2023)
Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан
Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими силами на Западном берегу