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Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 22.02.2023

Израильская армия проводит рейд на Западном берегу реки Иордан

Двое палестинцев были убиты и еще 20 получили ранения в среду в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Наблус на Западном... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:39

2023-02-22T13:39

2023-02-22T16:08

в мире

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

армия обороны израиля

палестинская национальная администрация

израиль

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Двое палестинцев были убиты и еще 20 получили ранения в среду в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Наблус на Западном берегу, сообщило палестинское агентство Wafa со ссылкой на Минздрав Палестинской национальной администрации. Ранее в среду ЦАХАЛ заявил о проведении специальной операции в Наблусе по поимке палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. По сообщениям СМИ, в ходе рейда возникли вооруженные столкновения с местными жителями.

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, наблус (провинция), западный берег реки иордан, армия обороны израиля, палестинская национальная администрация, израиль, видео