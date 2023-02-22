https://ria.ru/20230222/isk-1853787852.html

Медведчук подал иск против Верховной рады

Медведчук подал иск против Верховной рады - РИА Новости, 22.02.2023

Медведчук подал иск против Верховной рады

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады Украины за лишение его депутатского мандата, сообщил в среду глава фракции... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:30

2023-02-22T16:30

2023-02-22T16:30

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верховная рада украины

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады Украины за лишение его депутатского мандата, сообщил в среду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В феврале Медведчук заявил, что сейчас постоянно проживает в Москве. "Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Верховная рада Украины ранее также лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую, Юрия Солода, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина из-за якобы наличия у них российского гражданства. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230216/medvedchuk-1852464574.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, денис пушилин, виктор медведчук, давид арахамия, москва, донецкая народная республика