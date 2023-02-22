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Медведчук подал иск против Верховной рады - РИА Новости, 22.02.2023
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Медведчук подал иск против Верховной рады
Медведчук подал иск против Верховной рады - РИА Новости, 22.02.2023
Медведчук подал иск против Верховной рады
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады Украины за лишение его депутатского мандата, сообщил в среду глава фракции... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:30
2023-02-22T16:30
в мире
украина
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
денис пушилин
виктор медведчук
давид арахамия
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады Украины за лишение его депутатского мандата, сообщил в среду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В феврале Медведчук заявил, что сейчас постоянно проживает в Москве. "Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Верховная рада Украины ранее также лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую, Юрия Солода, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина из-за якобы наличия у них российского гражданства. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230216/medvedchuk-1852464574.html
https://ria.ru/20230212/donbass-1851575596.html
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в мире, украина, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, денис пушилин, виктор медведчук, давид арахамия, москва, донецкая народная республика
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Служба безопасности Украины, Денис Пушилин, Виктор Медведчук, Давид Арахамия, Москва, Донецкая Народная Республика
16:30 22.02.2023
 
Медведчук подал иск против Верховной рады

Арахамия заявил, что Медведчук подал иск против Верховной рады за лишение его мандата

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады Украины за лишение его депутатского мандата, сообщил в среду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В феврале Медведчук заявил, что сейчас постоянно проживает в Москве.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 16:45
Медведчук заявил, что живет в Москве
"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Верховная рада Украины ранее также лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую, Юрия Солода, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина из-за якобы наличия у них российского гражданства.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 22:53
Порошенко предлагал Путину забрать Донбасс, заявил Медведчук
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности УкраиныДенис ПушилинВиктор МедведчукДавид АрахамияМоскваДонецкая Народная Республика
 
 
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