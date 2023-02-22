Медведчук подал иск против Верховной рады
Арахамия заявил, что Медведчук подал иск против Верховной рады за лишение его мандата
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады Украины за лишение его депутатского мандата, сообщил в среду глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В феврале Медведчук заявил, что сейчас постоянно проживает в Москве.
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"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Верховная рада Украины ранее также лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталью Королевскую, Юрия Солода, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина из-за якобы наличия у них российского гражданства.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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