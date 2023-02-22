https://ria.ru/20230222/initsiativy-1853779350.html

В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив

В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив - РИА Новости, 22.02.2023

В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив

С 2023 года в Тверской области начнётся реализация программы поддержки студенческих инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:16

2023-02-22T16:16

2023-02-22T16:16

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 22 фев – РИА Новости. С 2023 года в Тверской области начнётся реализация программы поддержки студенческих инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос был рассмотрен на заседании правительства Тверской области, которое в среду провел губернатор региона Игорь Руденя.Программа поддержки студенческих инициатив позволит учащимся учебных заведений региона развивать формы и методы самоорганизации, навыки управления проектами. Идею о создании программы на одном из прямых эфиров с губернатором Игорем Руденей на телеканале "Россия 24" Тверь предложила тверская студентка Ярослава Михайлик. Глава региона поддержал инициативу."Наличие неравнодушных людей, именно тех, кто созидает и что-то делает – это залог развития региона", - процитировали в сообщении слова Рудени.Получателями поддержки могут стать государственные образовательные организации среднего и высшего образования при наличии лицензии и фактическом их местонахождении на территории региона.Проекты студенческих инициатив могут быть реализованы по ряду направлений: создание условий для технического оснащения студенческих творческих коллективов, формирование медиа-пространств и мастерских, оснащение современных музейных или библиотечных пространств, обновление спортивных площадок и тренажерных залов.В 2023 году на поддержку студенческих инициатив направят 3 миллиона рублей. Планируется, что конкурсный отбор на участие в программе пройдет в апреле, а проекты-победители будут реализованы до конца лета.

https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область