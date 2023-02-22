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В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив - РИА Новости, 22.02.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230222/initsiativy-1853779350.html
В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив
В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив - РИА Новости, 22.02.2023
В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив
С 2023 года в Тверской области начнётся реализация программы поддержки студенческих инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:16
2023-02-22T16:16
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 22 фев – РИА Новости. С 2023 года в Тверской области начнётся реализация программы поддержки студенческих инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос был рассмотрен на заседании правительства Тверской области, которое в среду провел губернатор региона Игорь Руденя.Программа поддержки студенческих инициатив позволит учащимся учебных заведений региона развивать формы и методы самоорганизации, навыки управления проектами. Идею о создании программы на одном из прямых эфиров с губернатором Игорем Руденей на телеканале "Россия 24" Тверь предложила тверская студентка Ярослава Михайлик. Глава региона поддержал инициативу."Наличие неравнодушных людей, именно тех, кто созидает и что-то делает – это залог развития региона", - процитировали в сообщении слова Рудени.Получателями поддержки могут стать государственные образовательные организации среднего и высшего образования при наличии лицензии и фактическом их местонахождении на территории региона.Проекты студенческих инициатив могут быть реализованы по ряду направлений: создание условий для технического оснащения студенческих творческих коллективов, формирование медиа-пространств и мастерских, оснащение современных музейных или библиотечных пространств, обновление спортивных площадок и тренажерных залов.В 2023 году на поддержку студенческих инициатив направят 3 миллиона рублей. Планируется, что конкурсный отбор на участие в программе пройдет в апреле, а проекты-победители будут реализованы до конца лета.
https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
16:16 22.02.2023
 

В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив

© iStock.com / yacobchukСтуденты работают над проектом
Студенты работают над проектом - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / yacobchuk
Студенты работают над проектом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 фев – РИА Новости. С 2023 года в Тверской области начнётся реализация программы поддержки студенческих инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос был рассмотрен на заседании правительства Тверской области, которое в среду провел губернатор региона Игорь Руденя.
Программа поддержки студенческих инициатив позволит учащимся учебных заведений региона развивать формы и методы самоорганизации, навыки управления проектами. Идею о создании программы на одном из прямых эфиров с губернатором Игорем Руденей на телеканале "Россия 24" Тверь предложила тверская студентка Ярослава Михайлик. Глава региона поддержал инициативу.
"Наличие неравнодушных людей, именно тех, кто созидает и что-то делает – это залог развития региона", - процитировали в сообщении слова Рудени.
Получателями поддержки могут стать государственные образовательные организации среднего и высшего образования при наличии лицензии и фактическом их местонахождении на территории региона.
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 18:03Тверская область
По адресной инвестпрограмме Тверской области завершены 28 проектов
Проекты студенческих инициатив могут быть реализованы по ряду направлений: создание условий для технического оснащения студенческих творческих коллективов, формирование медиа-пространств и мастерских, оснащение современных музейных или библиотечных пространств, обновление спортивных площадок и тренажерных залов.
В 2023 году на поддержку студенческих инициатив направят 3 миллиона рублей. Планируется, что конкурсный отбор на участие в программе пройдет в апреле, а проекты-победители будут реализованы до конца лета.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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