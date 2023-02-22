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В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 22.02.2023
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В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 22.02.2023
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля с 11,61% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:34
2023-02-22T19:34
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля с 11,61% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,06%, в годовом выражении – до 11,36%", - говорится в документе. Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,11% после 0,35% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты. "Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,12% после снижения на 0,05% неделей ранее). В секторе услуг инфляция составила 0,32% при сохраняющемся росте цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - указали в министерстве. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
19:34 22.02.2023
 
В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента с 11,61

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля с 11,61% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,06%, в годовом выражении – до 11,36%", - говорится в документе.
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Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,11% после 0,35% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты.
"Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,12% после снижения на 0,05% неделей ранее). В секторе услуг инфляция составила 0,32% при сохраняющемся росте цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - указали в министерстве.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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