https://ria.ru/20230222/inflyatsiya-1853869525.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 22.02.2023

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля с 11,61% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:34

2023-02-22T19:34

2023-02-22T19:34

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36% на 20 февраля с 11,61% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,06%, в годовом выражении – до 11,36%", - говорится в документе. Как отмечается, основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,11% после 0,35% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции и возобновления снижения цен на остальные продукты. "Также сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,12% после снижения на 0,05% неделей ранее). В секторе услуг инфляция составила 0,32% при сохраняющемся росте цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - указали в министерстве. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)