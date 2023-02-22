https://ria.ru/20230222/gorlovka-1853600574.html

На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ

На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023

На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ

Возгорание произошло на складе исправительной колонии в Горловке в ДНР после обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:18

2023-02-22T08:18

2023-02-22T08:36

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на складе исправительной колонии в Горловке в ДНР после обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы подвергли обстрелу поселок Мичурина (Никитовский район Горловки). В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позже сообщили, что по Никитовскому району Горловки в 8.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика