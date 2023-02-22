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На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
Возгорание произошло на складе исправительной колонии в Горловке в ДНР после обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:18
2023-02-22T08:18
2023-02-22T08:36
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Возгорание произошло на складе исправительной колонии в Горловке в ДНР после обстрела, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы подвергли обстрелу поселок Мичурина (Никитовский район Горловки). В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), позже сообщили, что по Никитовскому району Горловки в 8.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
08:18 22.02.2023 (обновлено: 08:36 22.02.2023)
На территории колонии в Горловке возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мэр Приходько: склад колонии загорелся в результате обстрела поселка Мичурина в Горловке