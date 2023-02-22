https://ria.ru/20230222/golikova-1853848700.html

Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО

Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023

Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по дополнительной... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:14

2023-02-22T18:14

2023-02-22T18:18

специальная военная операция на украине

россия

общество

татьяна голикова

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по дополнительной индексации МРОТ, предоставлению маткапитала в новых регионах, а также создание фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших.Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента РФ Федеральному собранию, к этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий."В ведении… Голиковой… вопросы создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО, дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, а также увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html

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россия, общество, татьяна голикова, михаил мишустин, владимир путин