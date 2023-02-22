Рейтинг@Mail.ru
Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/golikova-1853848700.html
Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО
Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по дополнительной... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:14
2023-02-22T18:18
специальная военная операция на украине
россия
общество
татьяна голикова
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по дополнительной индексации МРОТ, предоставлению маткапитала в новых регионах, а также создание фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших.Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента РФ Федеральному собранию, к этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий."В ведении… Голиковой… вопросы создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО, дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, а также увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20230222/pushilin-1853587178.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, татьяна голикова, михаил мишустин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Татьяна Голикова, Михаил Мишустин, Владимир Путин
18:14 22.02.2023 (обновлено: 18:18 22.02.2023)
 
Голикова будет курировать создание фонда поддержки семей участников СВО

Мишустин поручил Голиковой курировать создание фонда поддержки семей участников СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по дополнительной индексации МРОТ, предоставлению маткапитала в новых регионах, а также создание фонда поддержки ветеранов СВО и семей погибших.
Мишустин поручил своим заместителям к 7 марта представить предложения о порядке исполнения послания президента РФ Федеральному собранию, к этому же сроку должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий.
"В ведении… Голиковой… вопросы создания специального государственного фонда, который будет обеспечивать поддержку ветеранов и семей погибших участников СВО, дополнительной индексации минимального размера оплаты труда на 10% с 1 января 2024 года, обеспечения предоставления материнского капитала в новых регионах семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, а также увеличения размера социального налогового вычета по расходам на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 03:24
Пушилин прокомментировал предложенные Путиным меры поддержки участников СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоТатьяна ГоликоваМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала