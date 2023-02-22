https://ria.ru/20230222/gazoprovody-1853677020.html

Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле

Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023

Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле

Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на "Северном потоке", чтобы тема "ушла в песок", заявил журналистам... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:31

2023-02-22T12:31

2023-02-22T12:35

россия

авария на "северных потоках"

в мире

северный поток

северный поток — 2

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на "Северном потоке", чтобы тема "ушла в песок", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, с одной стороны удалось привлечь внимание к необходимости тщательного расследования, произошедшего на "Северном потоке". Он отметил при этом, что с другой стороны, в Кремле видят "глухую стену неделания этого делать со стороны стран коллективного Запада".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.Песков: ЧП на "Северном потоке" необходимо квалифицировать как теракт, подозрения о том, кто за этим стоит, подтверждены детальными расследованиямиПесков: Запад отказывает РФ в праве участия в расследовании теракта на "Северном потоке" или проводить свое расследование, это мешает поиску истины

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, авария на "северных потоках", в мире, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков