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Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле
Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле - РИА Новости, 22.02.2023
Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле
Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на "Северном потоке", чтобы тема "ушла в песок", заявил журналистам... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:31
2023-02-22T12:31
2023-02-22T12:35
россия
авария на "северных потоках"
в мире
северный поток
северный поток — 2
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на "Северном потоке", чтобы тема "ушла в песок", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, с одной стороны удалось привлечь внимание к необходимости тщательного расследования, произошедшего на "Северном потоке". Он отметил при этом, что с другой стороны, в Кремле видят "глухую стену неделания этого делать со стороны стран коллективного Запада".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.Песков: ЧП на "Северном потоке" необходимо квалифицировать как теракт, подозрения о том, кто за этим стоит, подтверждены детальными расследованиямиПесков: Запад отказывает РФ в праве участия в расследовании теракта на "Северном потоке" или проводить свое расследование, это мешает поиску истины
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авария на "северных потоках", в мире, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков
Россия, Авария на "Северных потоках", В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Дмитрий Песков
12:31 22.02.2023 (обновлено: 12:35 22.02.2023)
Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле
Песков: Россия видит нежелание Запада разбираться с терактом на "Северных потоках"
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на "Северном потоке", чтобы тема "ушла в песок", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, с одной стороны удалось привлечь внимание к необходимости тщательного расследования, произошедшего на "Северном потоке". Он отметил при этом, что с другой стороны, в Кремле видят "глухую стену неделания этого делать со стороны стран коллективного Запада".
"И, напротив, видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать", - подчеркнул Песков.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Германия
, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром
" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Песков: ЧП на "Северном потоке" необходимо квалифицировать как теракт, подозрения о том, кто за этим стоит, подтверждены детальными расследованиями
Песков: Запад отказывает РФ в праве участия в расследовании теракта на "Северном потоке" или проводить свое расследование, это мешает поиску истины